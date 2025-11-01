‘দুই দিনের মধ্যে’ এশিয়া কাপের ট্রফি চায় ভারত, নাহলে...

ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আশা করছে, ‘আগামী দুই দিনের মধ্যে’ এশিয়া কাপের ট্রফি মুম্বাইয়ে তাদের সদর দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে। যদি তা না হয় এবং আগের মতোই অচলাবস্থা বজায় থাকে, তাহলে আগামী মঙ্গলবার আইসিসির সভায় বিষয়টি উত্থাপন করবে বিসিসিআই।
দুবাইয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। কিন্তু জয়ের পর এসিসি সভাপতি ও পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারতের ক্রিকেট দল। কারণ, নাকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বেও আছেন। ভারত মনে করে, গত এপ্রিলে পেহেলগামে যে হামলাকে কেন্দ্র করে মে মাসে দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত শুরু হয়েছিল, তাতে মদদ ছিল নাকভির।
ভারত তাতে রাজি না হওয়ায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আর ট্রফি দেওয়া হয়নি, নাকভির নির্দেশে সেটি নিয়ে যাওয়া হয় দুবাইয়ে এসিসির সদর দপ্তরে। সর্বশেষ খবর হচ্ছে, এসিসির সদর দপ্তর থেকে এশিয়া কাপের ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আবুধাবির এক অজানা ঠিকানায়, যেটা মহসিন নাকভি ছাড়া আর কেউ জানেন না। এর মাঝে নাকভি শর্ত দেন, ট্রফি নিতে হলে ভারতীয় দলের কাউকে এসিসির দপ্তরে এসে নিতে হবে। এশিয়া কাপ ফাইনালের দুই দিন পর এসিসির সভায়ও এশিয়া কাপের ট্রফির প্রসঙ্গটি উঠেছিল, তবে সমাধান মেলেনি।
এশিয়া কাপ ফাইনালের পর এক মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বিসিসিআই এখনো ট্রফি বুঝে পাওয়ার অপেক্ষায়। এ নিয়ে বিসিসিআইয়ের যুগ্ম সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে ভিডিওতে আলাপচারিতায় বলেছেন, ‘হ্যাঁ, এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও ট্রফিটি না দেওয়ায় আমরা কিছুটা অখুশি। আমরা হাল ছাড়িনি। ১০ দিন আগে আমরা এসিসি চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তাঁদের অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা এখনো ট্রফিটি নিজেদের কাছে রেখেছেন। আমরা আশা করছি, এক বা দুই দিনের মধ্যে মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দপ্তরে ট্রফিটি পৌঁছে যাবে।’
সাইকিয়া আরও জানিয়েছেন, ট্রফিটি দ্রুতই হস্তান্তর করা না হলে আগামী মঙ্গলবার দুবাইয়ে আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় বিষয়টি তুলবে বিসিসিআই। অর্থাৎ এশিয়া কাপের ট্রফি হস্তান্তর করা নিয়ে এবার উত্তপ্ত হতে পারে আইসিসির সভা।
সাইকিয়া যোগ করেন, ‘বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ব্যাপারটি সামলাতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। ভারতের জনগণকে আমি নিশ্চিত করছি যে ট্রফি ভারতে ফিরবেই—শুধু সময়টা চূড়ান্ত হয়নি। একদিন না একদিন (ট্রফি) ফিরবেই।’ সাইকিয়ার আশা, শেষ পর্যন্ত মহসিন নাকভির শুভবুদ্ধির উদয় হবে, ‘আমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে সব ম্যাচ জিতেছি এবং ট্রফিও জিতেছি। আমরা চ্যাম্পিয়ন। সবকিছুই রেকর্ডে আছে, শুধু ট্রফিটাই নেই। আশা করি শুভবুদ্ধির উদয় হবে।’
এবার এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। গ্রুপ পর্বে টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ভারতের জয়ের পর তাদের খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গেও হাত মেলাননি। এর প্রতিবাদে পুরস্কার বিতরণী ও সংবাদ সম্মেলন বর্জন করে পাকিস্তান দল। সুপার ফোর ও ফাইনালেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতের খেলোয়াড়েরা হাত মেলাননি। এই তিন ম্যাচেই পাকিস্তানকে হারায় ভারত।
আইসিসির বর্তমান চেয়ারম্যান জয় শাহ। ভারতীয় এই ক্রিকেট সংগঠক এর আগে বিসিসিআইয়ে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং এসিসির সাবেক সভাপতি।