স্পিনে শক্তি বাড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

মিরপুরে গত পরশু সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১২ উইকেট নেন দুই দলের স্পিনাররা। আগামীকাল দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে তাই স্পিনে শক্তি বাড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার আকিল হোসেনকে ওয়ানডে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর পাশাপাশি বাঁহাতি পেসার র্যামন সাইমন্ডসকেও যোগ করা হয়েছে ওয়ানডে দলে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে ছিলেন আকিল ও সাইমন্ডস। ওয়ানডে সিরিজে শেষ দুই ম্যাচের জন্য তাঁদের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শামার জোসেফ ও জেডাইয়া ব্লেডসের জায়গায়। ‘কাঁধে অস্বস্তিবোধ’ করায় ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন ২৬ বছর বয়সী পেসার জোসেফ। তাঁকে টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডেও রাখা হয়েছিল। কিন্তু আজ এক বিবৃতিতে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই) জানিয়েছে, ‘তাঁকে ইংল্যান্ডে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়েছে। সেখান থেকেই শুরু হবে তাঁর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া।’
অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে আরও দেরি হবে জোসেফের। বাংলাদেশ সফরের আগে জোসেফ খেলতে পারেননি ভারতের বিপক্ষে দুই টেস্ট। চোটের ধরন তখনো স্পষ্ট হয়নি। গত সেপ্টেম্বরে সিপিএল শেষ হওয়ার পর থেকে তিনি কোনো ম্যাচ খেলেননি।
আরেক পেসার ২৩ বছর বয়সী জেডাইয়া ব্লেডস পিঠের চোটে শুধু বাংলাদেশ সফরই নয়, এরপর নিউজিল্যান্ড সফর থেকেও ছিটকে গেছেন। পুনর্বাসনের জন্য দেশে ফিরে যাচ্ছেন সাদা বলে ৯ ম্যাচ খেলা এই পেসার।
মিরপুরে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৭৪ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রামে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।