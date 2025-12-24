সূর্যবংশীর বেধড়ক পিটুনি, ১৪ বছর বয়সে সেঞ্চুরি ও দ্রুততম দেড় শর বিশ্ব রেকর্ড

বিজয় হাজারের ট্রফির প্রথম দিনটা হওয়ার কথা ছিল দুই ভারতীয় ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার। কোহলি ভারতের এই ঘরোয়া ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে খেলছেন ১৬ বছর পর, রোহিত ৭।
তবে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে সব আলোচনা নিজের করে নিলেন ১৪ বছর বয়সী ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী। রাঁচিতে বিজয় হাজারে ট্রফির প্লেট লিগ ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশের হয়ে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেছেন বিহারের হয়ে খেলা এই ব্যাটসম্যান।
তাতে লিস্ট এ ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন সূর্যবংশী। ১৪ বছর ২৭২ দিনে সেঞ্চুরি করে তিনি ভেঙেছেন ১৯৮৬ সালে ১৫ বছর ২০৯ দিনে সেঞ্চুরি করা পাকিস্তানের জহুর এলাহির রেকর্ড। টি-টোয়েন্টির বাইরে সিনিয়র ক্রিকেটে এই প্রথম সেঞ্চুরি করলেন সূর্যবংশী। এটি ছিল তাঁর সপ্তম ওয়ানডে ম্যাচ।
লিস্ট এ ক্রিকেটে এটি চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরি। বিজয় হাজারে ট্রফিতে দ্বিতীয় দ্রুততম, গত বছর ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেন আনমোলপ্রীত সিং। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাগার্ক ২০২৩ সালে মার্শ কাপে তাসমানিয়ার হয়ে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৯ বলে সেঞ্চুরি করেন—এটাই লিস্ট এ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড।
দ্রুততম সেঞ্চুরির তালিকায় সূর্যবংশী চতুর্থ হলেও এই সংস্করণে দ্রুততম দেড় শ রানের ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েছেন বাঁহাতি ওপেনার। মাত্র ৫৯ বলে আজ ১৫০ রান করেন সূর্যবংশী, ভেঙেছেন ২০১৫ সালে এবি ডি ভিলিয়ার্সের ৬৪ বলে ১৫০ করার রেকর্ড।
শেষ পর্যন্ত সূর্যবংশীর ইনিংস থেমেছে ৮৪ বলে ১৯০ রানে। ইনিংসে ছিল ১৬টি চারের সঙ্গে ১৫টি ছক্কা। ১৯০ রানে আউট হয়ে তিনি ফিরেছেন অরুণাচল অফ স্পিনার তেচি নেরির বলে। বিহারের ব্যাটিং ইনিংস এখনো শেষ হয়নি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৬ ওভারে ২ উইকেটে ২৬১ রান করেছে তারা।