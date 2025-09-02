ক্রিকেট

বুমরা কি ওয়াসিম আকরামের চেয়েও ভালো—উত্তর দিলেন আকরাম নিজেই

খেলা ডেস্ক

এ রকম বিতর্ক যুগে যুগে হয়ে আসছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। ইদানীং ক্রিকেটে যে বিতর্কটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সরগরম করে রেখেছে, তা হলো, যশপ্রীত বুমরা নাকি ওয়াসিম আকরাম, কে বড় পেসার? এই বিতর্কটা ওঠার কারণ শুধু নিজ নিজ সময়ে দুজনের পারফরম্যান্সই নয়, দুজন এমন দুটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, যাঁরা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীও। ফলে এই বিতর্ক জমেছে আরও।

কোনো সন্দেহ নেই ওয়াসিম আকরাম সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার, সর্বকালের সেরা বাঁহাতি ফাস্ট বোলার তো অবশ্যই। বুমরাকেও এখন কেউ কেউ সর্বকালের সেরাদের কাতারে রাখছেন এবং নিজের সময়ের অন্যতম সেরা তো অবশ্যই। কিন্তু এ দুজনের মধ্যে তুলনা করলে, কে বেশি ভালো?
উত্তরটা দিয়েছেন আকরাম নিজেই।

আমি বাঁহাতি, ও ডানহাতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে তর্কগুলো আমরা দেখি। দেখে আমার মনে হয়—যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। এসব নিয়ে আমি ভাবি না, সেও ভাবে না।
ওয়াসিম আকরাম

পাকিস্তানের জিওটিভিতে ‘হারনা মানা হ্যায়’ নামে অনুষ্ঠানে উপস্থাপকের মুখে প্রশ্নটা শুনে আকরাম বলেছেন, ‘যশপ্রীত বুমরা অসাধারণ এক বোলার। তার অ্যাকশন একটু আলাদা, গতি আছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে কৃতিত্ব দিতেই হবে—ওকে যেভাবে সামলাচ্ছে, সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে ’৯০ দশক আর এখনকার তুলনা করা যায় না। আমি বাঁহাতি, ও ডানহাতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে তর্কগুলো আমরা দেখি। দেখে আমার মনে হয়—যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। এসব নিয়ে আমি ভাবি না, সেও ভাবে না। ওরা (ভক্তরা) নিজেরা নিজেদের মধ্যে লড়ছে। বুমরা আধুনিক যুগের গ্রেট। আমি আমার সময়ে ছিলাম, আমার কাজ করেছি। তবে ও খুবই চমৎকার বোলার, এটা বলতেই হবে।’

আসলে দুজন আলাদা যুগের খেলোয়াড়ের মধ্যে এমন তুলনা করা সত্যিই কঠিন। তবু তুলনা করতে গিয়ে ভক্তরা দুজনের পরিসংখ্যান তুলে আনছেন। ১০৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে আকরাম নিয়েছেন ৪১৪ উইকেট, গড় ২৩.৬২। ওয়ানডেতে আকরাম তো ইতিহাসেরই সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়া পেসার, ৩৫৬ ম্যাচে নিয়েছেন ৫০২ উইকেট, ইকোনমি ৩.৮৯।

কিংবদন্তি পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরাম

অন্যদিকে বুমরা এখন পর্যন্ত ৪৮ টেস্ট খেলে নিয়েছেন ২১৯ উইকেট, গড় ১৯.৮২। ওয়ানডেতে ৮৯ ম্যাচে তাঁর উইকেট ১৪৯, ইকোনমি ৪.৫৯। ৩১ বছর বয়সী বুমরাকে খুব বুঝেশুনে খেলাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সর্বশেষ ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজেই যেমন পাঁচ টেস্টের মধ্যে মাত্র তিনটি খেলেছেন বুমরা। বয়স যত বাড়বে, তাঁর ওয়ার্কলোড নিয়ে আরও বেশি ভাবতে হবে বিসিসিআইকে। ফলে শুধু পরিসংখ্যানেই আকরামের কাছাকাছি যেতে বা তাঁকে পেরোতে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে বুমরার। তবে ম্যাচে প্রভাব রাখার ক্ষেত্রে এবং ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যে বুমরা সেরাদের একজন, এ নিয়ে মনে হয় না কারও সন্দেহ আছে।

