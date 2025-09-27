২৮ বলে ফিফটি মাহমুদুলের, শাহাদাতের ৩০ বলে

স্কোরবোর্ডে ১৮৫ রান তুলে হয়তো কিছুটা স্বস্তিতেই ছিল ঢাকা মহানগর। দুই শ ছুঁই লক্ষ্য কোনো দলের জন্যই যে সহজ নয়। তবে এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে আজ ঢাকা মহানগরের বড় সংগ্রহকে পাত্তাই দেয়নি চট্টগ্রাম বিভাগ। মাহমুদুল হাসান ও শাহাদাত হোসেনের ঝোড়ো ফিফটিতে দলটি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে ১৯ বল ও ৮ উইকেট হাতে রেখেই।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে ২৮ বলে ফিফটি করেছেন মাহমুদুল, শাহাদাত পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন ৩০ বলে। মাহমুদুল ৩৭ বলে ৭১ রান করে আউট হয়ে গেলেও শাহাদাত অপরাজিত ছিলেন ৩৬ বলে ৬৪ রান করে।
রান তাড়ায় চট্টগ্রামের শুরুটা ভালো করে দিয়ে যান মুমিনুল হক। অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার শুরুতেই ৫টি চারে ১৮ বলে ৩১ রানের ইনিংস খেলেন। ষষ্ঠ ওভারে দলীয় ৬৩ রানে তিনি আউট হওয়ার পর মাহমুদুলের সঙ্গে যোগ দেন শাহাদাত।
এ দুজন দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে মাত্র ৩৮ বলে ওঠে ৭৪ রান। ২৮ বলে পঞ্চাশ পূর্ণ করা মাহমুদুল আনিসুল ইসলামের বলে বাউন্ডারিতে ক্যাচ দিয়ে আউট হওয়ার আগে মেরেছেন ৪টি চার ও ৬টি ছক্কা।
মাহমুদুলের আউটের পর চট্টগ্রাম বিভাগকে বাকি পথ পার করানোর কাজটি করেন শাহাদাত। প্রথম ২০ রান করতে ১৬ বল খেলা এই ডানহাতি ফিফটি পূর্ণ করেন ৩০তম বলে। ইনিংসের ১৭তম ওভারে আবু হায়দারকে ৫ বলে ১৩ রান নিয়ে তিনিই জয় নিশ্চিত করেন। সঙ্গে ইয়াসির আলী অপরাজিত থাকেন ১০ বলে ১২ রান করে।
এর আগে ঢাকা মহানগরের রান ১৮৫-তে পৌঁছায় শেষ দিকে মাহমুদউল্লাহর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। মোহাম্মদ নাঈম ও মাহফিজুল ইসলামের উদ্বোধনী জুটি ৮.৩ ওভারে ৮১ রান তুললেও ঢাকা মহানগরের রানের গতি ইনিংসের মাঝপথে ধীর হয়ে হয়ে যায়।
অধিনায়ক নাঈম ৩৩ বলে ৪৬ আর মাহফিজুল ২৭ বলে ৪১ রান করেন। শেষ দিকে বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ নেমে ২২ বলে খেলেন ৪১ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁর ইনিংসটিতে ছিল ৩টি করে চার ও ছয়।
এই ইনিংসে ঢাকা মহানগরের রান বাড়লেও মাহমুদুল-শাহাদাতের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে চট্টগ্রাম তা সহজেই পেরিয়েছে।
এর আগে আজ দিনের প্রথম ম্যাচে বরিশাল বিভাগকে ২ উইকেটে হারিয়েছে সিলেট বিভাগ। বরিশালের করা ৮ উইকেটে ১৪১ রান সিলেট ৮ উইকেট হারিয়ে টপকে যায় ১৯.৪ ওভারে।
প্রতিটি দলের দুই ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে ঢাকা বিভাগ। দ্বিতীয় স্থানে চট্টগ্রাম। দুই দলের জয়ই একটি করে, রান রেটে এগিয়ে ঢাকা।
ঢাকা মহানগর: ২০ ওভারে ১৮৫/৬ (নাঈম ৪৬, মাহফিজুল ৪১, মাহমুদউল্লাহ ৪১*, আবু হায়দার ২৪*; নাঈম ২/৩২, রুবেল ১/১৬)।
চট্টগ্রাম বিভাগ: ১৬.৫ ওভারে ১৮৬/২ (মাহমুদুল ৭১, শাহাদাত ৬৪*, মুমিনুল ৩১; মাহমুদুল ১/১০)।
ফল: চট্টগ্রাম বিভাগ ৮ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মাহমুদুল হাসান।