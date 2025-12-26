চট্টগ্রাম খেলল, ম্যাচও জিতল

নাটকীয় বললেও হয়তো কম বলা হয়! টুর্নামেন্ট শুরুর এক দিন আগে মালিকানা ছেড়ে দেওয়ার পর চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নেয় বিসিবি। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বদলে যায় ম্যানেজমেন্টও। তাদের স্কোয়াডে মাত্র দুজন বিদেশি। টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিনের এত ধাক্কা সামলেও চট্টগ্রাম বিপিএলটা শুরু করেছে জয় দিয়ে। আজ সিলেটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে ৬৫ রানে হারিয়েছে চট্টগ্রাম।
জয়ের ভিতটা আগে ব্যাট করে ব্যাটসম্যানরাই গড়ে দিয়েছেন। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান করে চট্টগ্রাম। একাদশে থাকা দুই বিদেশির একজনই দলের রানকে এত দূর নিয়ে যেতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ওপেনিংয়ে নেমে ইনিংসের শেষ বলে আউট হওয়া মির্জা তাহির বেগ ৬৯ বল খেলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮০ রান করেন। ব্যাট হাতে ১৩ বলে ২৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন অধিনায়ক মেহেদী হাসানও।
চট্টগ্রামের দুশ্চিন্তা ছিল ব্যাটিং নিয়েই, বোলিংটা তাদের শক্তির জায়গা। মাঠেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্যাটসম্যানদের ভালো সংগ্রহটা যথেষ্ট হয়েছে বোলারদের জন্য। বল হাতে দলের জয় নিশ্চিত করতে নেতৃত্ব দেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন তিনি।
১৫ বলে ২৩ রানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যাওয়ার পরই চট্টগ্রামের ব্যাটসম্যানদের আসা–যাওয়ার মিছিল শুরু হয়ে যায়। ২৭ বলে দলটির পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন মাজ সাদাকাত। জাতীয় দলের খারাপ ফর্মটা বিপিএলে নিজের প্রথম ম্যাচেও কাটাতে পারেননি জাকের আলী—১২ বলে তিনি করেন ৬ রান।
শুধু জাকের কেন, নোয়াখালীর মাত্র ৩ ব্যাটসম্যানই ব্যক্তিগত সংগ্রহকে দুই অঙ্কে নিতে পেরেছেন। বড় রান তাড়ায় নেমে তাদের হারটা অবধারিতই হয়ে গিয়েছিল। ১৬.৫ ওভারে ১০৯ রানে অলআউট হয়ে আনুষ্ঠানিকতার শেষ হয়েছে। আগের দিনের অনেক নাটকীয়তা শেষে চট্টগ্রাম রয়্যালস প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে বেশ সহজেই।