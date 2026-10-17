টস হেরে গেছেন তাওহিদ হৃদয়। একটু ভড়কেই যাওয়ার কথা! পূর্ণ মেয়াদে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে লিটন দাসের দায়িত্বের শুরুটা হওয়ার কথা ছিল এই ম্যাচ দিয়ে। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হৃদয় টসের সময় জানালেন, তিনি শেষ মুহূর্তে চোটে পড়ে যাওয়ায় এই ম্যাচটা খেলছেনই না। জ্বরে আক্রান্ত মেহেদী হাসান মিরাজও নেই এই ম্যাচে।
আগে ফিল্ডিংয়ে নামবে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা।
বাংলাদেশের একাদশ: তানজিদ হাসান, সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, মোসাদ্দেক হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও সাইফ হাসান।
খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সাড়ে পাঁচটায়, টস হবে আধা ঘণ্টা আগে। তার আগে পড়ে নিতে পারেন বাংলাদেশ–জিম্বাবুয়ে ম্যাচের প্রিভিউ: ২০১৯ সালের সেই স্মৃতি ফেরানোর আশা বাংলাদেশের
বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলে প্রায়ই। কখনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজে, কখনো মহাদেশীয় বা বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে। আজ আবুধাবিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে যে ম্যাচটি খেলতে নামছে বাংলাদেশ, সেটি ত্রিদেশীয় সিরিজের। ২০১৯ সালের মে মাসের পর এই প্রথম ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলছে বাংলাদেশ। সিরিজের অপর দল আফগানিস্তান।
বাংলাদেশ–জিম্বুাবুয়ে ম্যাচের লাইভ ব্লগে আপনাদের স্বাগত। ম্যাচের তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ, তথ্য ও পরিসংখ্যান জানতে থাকুন প্রথম আলোর সঙ্গে।