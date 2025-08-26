সাকিব কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সবচেয়ে সফল

সাকিব আল হাসান কোথায় খেলেননি? আইপিএল থেকে শুরু থেকে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগ, সবখানেই পা পড়েছে দেশসেরা ক্রিকেটারের। জাতীয় দলের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগগুলোয় কমপক্ষে এক দশক ধরে দাপট দেখিয়েছেন এই অলরাউন্ডার।
সে কারণেই সম্প্রতি ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ৭ হাজার রান ও ৫০০ উইকেটের ‘ডাবল’ পেয়েছেন সাকিব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাকিব কোন টি-টোয়েন্টি লিগে সবচেয়ে সফল, বিপিএল, আইপিএল নাকি অন্য কোনো লিগে?
ব্যাটিং পারফরম্যান্স বিবেচনায় সাকিব সবচেয়ে সফল বিপিএলে। স্ট্রাইক রেট, মোট রান কিংবা গড়ের বিবেচনায় বিপিএলেই নিজের সেরাটা দিয়েছেন সাকিব। বিপিএলে ১১৩ ম্যাচে ২৩৯৭ রান করেছেন সাকিব। গড় ২৬.৯৩, স্ট্রাইক রেট ১৩৯.৩৬।
কমপক্ষে ১০ ম্যাচ খেলেছেন এই বিবেচনায় সাকিব তাঁর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন আইপিএলে। বিশ্বসেরা এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে সাকিব ম্যাচ খেলেছেন ৭১টি। ১২৪.৪৮ স্ট্রাইক রেটে তিনি রান করেছেন ৭৯৩। পিএসএল, সিপিএল ও ভাইটালিটি ব্লাস্টে সাকিবের স্ট্রাইক রেট ১১০–এরও নিচে।
বোলিংয়ে উইকেটের বিবেচনায় সাকিব সবচেয়ে সফল বিপিএলেই। ১১৩ ম্যাচে নিয়েছেন ১৪৯ উইকেট, গড় মাত্র ১৮.২৬। এখানে তাঁর ইকোনমি রেট ৬.৪৯। ইকোনমি রেট বিবেচনায় সাকিব সবচেয়ে সফল আবার লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে। ১০ ম্যাচে এখানে সাকিবের ইকোনমি রেট ৫.৭০। কমপক্ষে ১০ ম্যাচ খেলেছেন এমন কোনো টুর্নামেন্টেই সাকিব ৮ বা এর চেয়ে বেশি ইকোনমিতে রান দেননি। পিএসএলে সাকিব সবচেয়ে খরুচে, ১৭ ম্যাচ খেলে ৭.৭৩ করে রান দিয়েছেন।