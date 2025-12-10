টিকনার হাসালেন, টিকনারই দুশ্চিন্তা বাড়ালেন

আড়াই বছর পর টেস্টে ফেরার দিনটিকে কী দারুণভাবেই না রাঙিয়ে তুলেছিলেন ব্লেয়ার টিকনার!
দিনের প্রথম সেশনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুটি উইকেট নিতে পেরেছে নিউজিল্যান্ড, দুটিই তাঁর। ক্যারিবীয় ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন যিনি, সেই শাই হোপকে ফিরিয়েছেন দ্বিতীয় সেশনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ৭ উইকেটের ৪টিই তুলে নেওয়ার পর যখন পাঁচ উইকেটের অপেক্ষায়, তখন বড় ধাক্কা। ফিল্ডিংয়ে চোট পেলেন কাঁধে। যে চোটে স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়ার পর অ্যাম্বুলেন্সে স্টেডিয়ামও ছাড়তে হয়েছে।
ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে টিকনারের বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতার দিনে কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছে নিউজিল্যান্ড। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২০৫ রানে থামিয়ে দিয়ে বিনা উইকেটে ২৪ তুলেছে স্বাগতিকেরা।
ড্র হওয়া ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট থেকে মোট ৫টি বদল এনে আজ মাঠে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। দুই পেসার ম্যাট হেনরি ও নাথান স্মিথরা ছিটকে যাওয়ায় ২০২৩ সালের মার্চের পর আবার কিউই ক্যাপ মাথায় তোলার সুযোগ পান টিকনার।
৩২ বছর বয়সী এই পেসারের সুযোগটা কাজেও লাগিয়েছেন দলকে সাফল্য এনে দিয়ে। টসে হেরে ব্যাট করতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম সেশনে ২ উইকেটে তোলে ৯২ রান। দুটি উইকেটই টিকনারের। দ্বিতীয় সেশনে হোপকে উইলিয়ামসনের ক্যাচ বানিয়ে আর তৃতীয় সেশনের শুরুতে রোস্টন চেজকে বোল্ড করে পাঁচ উইকেটের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।
তবে ইনিংসের ৬৭তম ওভারে ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে ব্যথা পান তিনি। ইএসপিএনক্রিকইনফোর ধারাভাষ্যে বলা হয়, টিকনারের কাঁধ ‘ডিসলোকেট’ হয়েছে মনে হচ্ছে। এই ম্যাচে তাঁর না ফেরার সম্ভাবনাই বেশি।
টিকনার আর না খেলতে পারলে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়বে। ক্রাইস্টচার্চে দুই পেসারের চোটজনিত অনুপস্থিতি দলটিকে ভুগিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য ম্যাচ ড্র করা যাতে সহজতর হয়েছে। এবারও টিকনারও ছিটকে গেলে চিন্তা বাড়বে কিউইদের।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস: ৭৫ ওভারে ২০৫ (হোপ ৪৮, ক্যাম্পবেল ৪৪, কিং ৩৩, চেজ ২৯; টিকনার ৪/৩২, রে ৩/৬৭)।
নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস: ৯ ওভারে ২৪/০ (কনওয়ে ১৬, ল্যাথাম ৭)।