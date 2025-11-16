এমন উইকেটই চেয়েছিলেন গম্ভীর, হারের দায় দিলেন ব্যাটসম্যানদের

আউট হয়ে ফিরছেন রবীন্দ্র জাদেজা। ভারতের বাকি ব্যাটসম্যানরাও তাঁর মতোই ব্যর্থ হয়েছেন
দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫৯ ও ১৫৩, ভারত ১৮৯ ও ৯৩—ইডেন গার্ডেনে চার ইনিংসের একটিও দুই শ ছাড়ায়নি। ভারতের মাটিতে এমন দৃশ্য এই প্রথম। টেস্ট ক্রিকেটেও এমন ঘটনা ঘটেছে মাত্র ১১ বার। সর্বশেষটি ১৯৫৯ সালে। স্বাগতিক আর সফরকারী—দুই দলের ব্যাটসম্যানই যখন একই উইকেটে একইভাবে হিমশিম খায়, সন্দেহের তির স্বাভাবিকভাবেই পিচ কিউরেটরের দিকে যায়। ইডেন টেস্টে ব্যাটসম্যানদের এই পরিণতির জন্য পিচ কিউরেটরকে দায়ী করছেন সাবেক ভারতীয় স্পিনার হরভজন সিং।

তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী গতকাল বলেছিলেন অন্য কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, কিউরেটরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই ধরনের পিচ তৈরি করতে বলেছেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরই। সৌরভের কথার সত্যতা মিলল একদিন পরই। আজ হারের পর ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর নিজেই বলেছেন, এমন পিচই তাঁরা চেয়েছিলেন।

হারের পর গম্ভীর সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমরা ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম। কিউরেটর খুবই খুবই সাহায্য করেছেন। আমরা ঠিক যেটা চেয়েছিলাম সেটাই পেয়েছি। ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে।’

ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর

অর্থাৎ তৃতীয় দিনে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে ১২৪ রান তাড়া করতে নেমে ৯৩ রানে অলআউট হওয়ার দায়টা আসলে ব্যাটসম্যানদের ওপর চাপিয়েছেন গম্ভীর। তা না হলে গম্ভীর দাবি করতেন না পিচটা ব্যাট করার মতোই ছিল। তাঁর এমন দাবির পক্ষে যুক্তি হতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে টেম্বা বাভুমার দৃঢ়তাপূর্ণ ফিফটি। গম্ভীর বলেন, ‘প্রথম কথা হলো উইকেটে কোনো দৈত্য-দানো ছিল না। এটা “আনপ্লেয়বল” উইকেট না। টেম্বা বাভুমা, অক্ষর (২৬) রান পেয়েছে। ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর ৩১) রান পেয়েছে।’

ভারতের সাবেক এই ওপেনার এরপর যুক্তি দেন, ‘ব্যাপার হলো, আমরা যদি সব সময় উইকেট নিয়েই কথা বলি, যেখানে আসলে বাঁক পাচ্ছে, কিন্তু পরিসংখ্যান দেখুন বেশির ভাগ উইকেটই নিয়েছেন পেসাররা। আমরা উইকেটের আচরণ নিয়ে কথা বলছি। কিন্তু ৪০ উইকেটের বেশির ভাগই নিয়েছেন পেসাররা।’

আউট হয়ে হতাশ ঋষভ পন্ত। কোনো ব্যাটসম্যানই উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি

ইডেনের এই বাঁক নেওয়া উইকেটে ব্যাটিংয়ের কৌশলটাও বলেছেন গম্ভীর, ‘এটা এমন উইকেট যেখানে দক্ষতা, মানসিক দৃঢ়তা ও ভালো টেম্পারমেন্ট থাকলে এবং দীর্ঘ সময় ব্যাট করতে পারলে রান পাওয়া সম্ভব। আক্রমণাত্মক খেলাটা কঠিন। লোকেশ রাহুল ও ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো যারা ভালো ডিফেন্স করেছে, রান পেয়েছে। নিখাদ ডিফেন্স থাকলে রান না পাওয়ার কারণ নেই। এমন উইকেটে আমরা এর আগেও খেলেছি।’

এদিকে ইডেনের উইকেটের সমালোচনা করে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং এর আগে বলেছিলেন, ‘আমরা যদি এ রকম পিচ দিতে থাকি, টেস্ট ক্রিকেটকে মারতে প্রতিপক্ষের দরকার হবে না, আমরাই নিজ হাতে মেরে ফেলব।’

