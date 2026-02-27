ম্যাচের আগে জেনে নিন সমীকরণ

চার দলের এই গ্রুপ থেকে ইংল্যান্ড আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। শ্রীলঙ্কাও বিদায় নিয়েছে। অর্থাৎ এই গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে সেমিফাইনালে ওঠার দৌড়টা এখন শুধু নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
নিউজিল্যান্ড জিতলে পাকিস্তানের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। তখন নিউজিল্যান্ড শুধু সেমিফাইনালেই উঠবে না, ৫ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের শীর্ষ দলও হবে। পাশাপাশি সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ হবে সুপার এইটে ‘গ্রুপ ১’–এর রানার্সআপ দল। পাশাপাশি এই ফল নিশ্চিত করবে যে দুটি সেমিফাইনালই হবে ভারতে।
টসে জিতে ব্যাটিং করছে নিউজিল্যান্ড। আজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হবে তাদের।