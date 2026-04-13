নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে রেকর্ড প্রাইজমানি: কোন দল কত পাবে

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বাকি মাত্র ৬০ দিন। ঠিক এই সময়ে এসে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে বড় এক সুখবর দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে বসতে যাওয়া এই বিশ্বকাপের জন্য রেকর্ড প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানিয়েছে, ২০২৪ সালের সর্বশেষ আসরের তুলনায় এবার প্রাইজমানি বাড়ছে ১০ শতাংশ। তাতে এবার মোট প্রাইজমানি দাঁড়াচ্ছে ৮৭ লাখ ৬৪ হাজার ৬১৫ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১০৫ কোটি টাকা)। অবশ্য এবারের বিশ্বকাপে বাড়ছে দলের সংখ্যাও। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ১২টি দেশ অংশ নেবে নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে।
চ্যাম্পিয়ন: ২৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার।
রানার্সআপ: ১১ লাখ ৭০ হাজার ডলার।
সেমিফাইনালিস্ট: প্রতি দল পাবে ৬ লাখ ৭৫ হাজার ডলার।
গ্রুপ পর্বে জয়: প্রতিটি জয়ের জন্য মিলবে ৩১ হাজার ১৫৪ ডলার।
অংশগ্রহণকারী সব দল: প্রতিটি দল পাবে অন্তত ২ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ ডলার।
আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্ত এই ঘোষণায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘নারী ক্রিকেটের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। ১২ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন এবং রেকর্ড পুরস্কারের অর্থ আমাদের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। নারী ক্রিকেটারদের প্রভাব এখন বৈশ্বিক ক্রীড়াঙ্গনে স্পষ্ট।’ তাঁর মতে, এই টুর্নামেন্ট মাঠের লড়াই ছাড়িয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বড় প্রভাব ফেলবে।
বিশ্বকাপের দামামা বাজিয়ে আজ থেকেই শুরু হয়েছে ‘আইসিসি ট্রফি ট্যুর’। লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। লর্ডসের বিখ্যাত প্যাভিলিয়নের ওপর ট্রফির অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয় এক জাদুকরি প্রজেকশনের মাধ্যমে। এরপর ট্রফিটি পাড়ি জমাবে নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে। মে মাসজুড়ে এটি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন আয়োজক শহর—লিডস, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল ও সাউদাম্পটন ঘুরে বেড়াবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা ট্রফির এই সফরের খুঁটিনাটি দেখতে পারবেন ইনস্টাগ্রামের @icctrophytour হ্যান্ডলে।
আগামী ১২ জুন বার্মিংহামের এজবাস্টনে পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা। ‘এ’ গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ দল খেলবে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।