ভারতের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নেন ইয়ানসেন
ক্রিকেট

গুয়াহাটি টেস্ট

ব্যাটের পর বল হাতেও দুর্দান্ত ইয়ানসেন, ভারত পিছিয়ে ৩১৪ রানে

গুয়াহাটি টেস্ট তাহলে মার্কো ইয়ানসেনেরই!

গতকাল ঝোড়ো এক ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নড়বড়ে অবস্থা থেকে বিশাল স্কোর এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের কাজটা সেখানেই শেষ মনে করেননি দক্ষিণ আফ্রিকান এই অলরাউন্ডার। আজ তৃতীয় দিনে বল হাতেও আলো ছড়ালেন।

যশস্বী জয়সোয়াল ফিফটি করলেন, ওয়াশিংটন সুন্দর লড়াই করে তুললেন ৪৮ রান, কুলদীপ যাদবও গড়লেন প্রতিরোধ। কিন্তু ইয়ানসেনের ৬ উইকেট (৬/৪৮) আজ সবকিছুকেই ছাপিয়ে গেল। ভারত ভেঙে পড়ল বাজেভাবে, ২৭ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত অলআউট হলো ২০১ রানে।

শেষ সেশনে দিনের খেলা শেষ হতে তখনো প্রায় ৪০ মিনিট সময় বাকি। অনেকে ভেবেছিলেন ভারতকে সম্ভবত ফলোঅন করাবেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। কিন্তু তা না করে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৮ ওভারে বিনা উইকেটে ২৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বাভুমার দল। ১৩ রানে রায়ান রিকেলটন ও ১২ রানে এইডেন মার্করাম ক্রিজে অপরাজিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ৪৮৯ রান করায় ভারত এই টেস্টে এখন পিছিয়ে ৩১৪ রানে।

ঋষভ পন্তকে ফেরানোর পর সতীর্থদের সঙ্গে ইয়ানসেনের উদ্‌যাপন

আগের দিন চাপের মুখে নেমে ব্যাট হাতে ৯১ বলে ৯৩ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেছিলেন ইয়ানসেন। আজ দেখিয়ে দিলেন উপমহাদেশের উইকেটে ফাস্ট বোলিং কেমন হওয়া উচিত সেটাও। তাতে মুগ্ধ ভারতের সাবেক পেসার ইরফান পাঠান এক্সে লেখেন, ‘মার্কো ইয়ানসেনের স্পেলটি ভারতের পিচে অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলিংয়ের স্পেল।’

কী ছিল না? যেমন গতি তেমন বাউন্স। ৬ উইকেটের মধ্যে ৪ উইকেট নিয়েছেন শুধু বাউন্সার মেরেই। ইএসপিএনক্রিকইনফো প্রতিটি বলের হিসাব রাখা শুরুর পর ভারতের মাটিতে কোনো টেস্ট ইনিংসে শুধু বাউন্সারে এটি কোনো বোলারের সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। শুধু তা–ই নয়, সফরকারি দলের ক্রিকেটারের ভারতের মাটিতে টেস্টে ন্যূনতম ফিফটি ও ৫ উইকেট ১৭ বছর পর।

৫৮ রান করেন জয়সোয়াল

৬ রানে দিন শুরু করা জয়সোয়াল ও লোকেশ রাহুল প্রথম ঘণ্টায় বেশ স্বচ্ছন্দেই খেলেছেন। ঠান্ডা মাথার গড়েন অর্ধশত রানের জুটি, যার মধ্যে সিংহভাগ রানই জয়সোয়ালের। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান পেস ও স্পিন দুটোর বিপক্ষেই বাউন্ডারি মেরেছেন নিয়মিত। অন্য প্রান্তে রাহুল ছিলেন বেশ শান্ত, স্থির। তবে দুজনই সাইমন হারমারের বিপক্ষে খেললেন এগিয়ে এসে-রাহুল চার মারলেন, জয়সোয়াল উড়িয়ে পাঠালেন সীমানার ওপারে।

তাদের জুটি ভাঙল ৬৫ রানে, কেশব মহারাজের বলে রাহুল স্লিপে ক্যাচ দিলেন। জয়সোয়ালের ফিফটি হলো একটু পরেই। তিনে নামা সাই সুদর্শনও দিলেন ভরসা। কিন্তু চা-বিরতির আগে হঠাৎ ভেঙে পড়ল ইনিংস। জয়সোয়াল (৫৮) হারমারের ঘূর্ণিতে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ দিলেন। বাকি কাজটা করেছেন ইয়ানসেন। ৯৬/৩ থেকে ১২২/৭ হয়ে যাওয়ার পর প্রতিরোধ বলতে ওয়াশিংটন সুন্দরের ৪৮ রানের ইনিংস। সুন্দরকে হারমার ফেরানোর পর আবার ইয়ানসেনের আঘাত এবং ২০১ রানে শেষ ভারত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

দক্ষিণ আফ্রিকা: ৪৮৯ ও ২৬/০ (রিকেলটন ১৩, মার্করাম ১২; বুমরা ০/১৩, সিরাজ ০/৮)

ভারত: ২০১ ( জয়সোয়াল ৫৮, ওয়াশিংটন ৪৮, রাহুল ২২, কুলদীপ ১৯; ইয়ানসেন ৬/৪৮, হারমার ৩/৬৪, মহারাজ ১/৩৯)

-তৃতীয় দিন শেষে।

