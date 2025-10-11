সেঞ্চুরির পর গিল
ক্রিকেট

দিল্লিতে সেঞ্চুরি করে কোহলিকে ছুঁলেন গিল

খেলা ডেস্ক

শুবমান গিল আবার সেঞ্চুরি পেলেন। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতীয় অধিনায়ক খেলেন ১২৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। এটি গিলের টেস্ট ক্যারিয়ারের দশম সেঞ্চুরি আর গত সাত টেস্টে পঞ্চম সেঞ্চুরি। অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে এক বছরে ৫টি টেস্ট সেঞ্চুরি পেলেন গিল।

কোহলি অবশ্য এ কীর্তি গড়েছেন দুবার। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে অধিনায়ক হিসেবে কোহলি ৫টি করে সেঞ্চুরি করেন। ৫টি সেঞ্চুরি করতে ২০১৭ সালে কোহলির লেগেছিল ১৬ ইনিংস, ২০১৭ সালের ২৪ ইনিংস। এই হিসাবে গিল বেশ এগিয়ে। গিল মাত্র ১২ ইনিংসেই পেলেন ৫ সেঞ্চুরি।

গিল ভারতের টেস্ট অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পান গত জুন–জুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফরে। সে সফরে ৪ সেঞ্চুরিতে ৭৬৯ রান করেন গিল। খেলেন ২৬৯ রানের একটি মহাকাব্যিক ইনিংসও। সেই সফর থেকেই রান পাচ্ছেন গিল।

ভারত ৫ উইকেটে ৫১৮ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে

আজ সেঞ্চুরির পর গিলের টেস্ট গড় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৪৭, আর অধিনায়ক হিসেবে তাঁর গড় এখন ৮৪.৮১। ১২৯ রানের এই ইনিংসটি গিলের ক্যারিয়ারের পঞ্চম সর্বোচ্চ স্কোর। তাঁর সেরা ইনিংস ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বার্মিংহাম টেস্টে করা ২৬৯। মজার ব্যাপার, তাঁর সেরা পাঁচ ইনিংসের মধ্যে চারটিই এসেছে গত কয়েক মাসে—এর মধ্যে প্রথম তিনটি এসেছে ইংল্যান্ডের মাঠে।

২০২৫ সালটা গিলের জন্য দারুণ যাচ্ছে। এ বছর তিনি খেলেছেন মাত্র সাতটি টেস্ট, তাতেই করেছেন ৯৪০ রান। গড় ৭২।

দিল্লি টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন যশস্বী জয়সোয়ালও। এই বাঁহাতি ১৭৫ রানের ইনিংস খেলে আজ দ্বিতীয় দিন সকালের সেশনে রানআউট হয়েছেন।

সেঞ্চুরি করেছেন জয়সোয়ালও

সিরিজের এই দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ৫ উইকেটে ৫১৮ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে। নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৫ ওভারে ১ উইকেটে ৪১ রান তুলেছে।

