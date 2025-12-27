ইংল্যান্ডকে ১৭৫ রানের লক্ষ্য দিল অস্ট্রেলিয়া

এবারের অ্যাশেজে ইংল্যান্ড সম্ভবত নিজেদের সেরা দিনটা কাটাচ্ছে। মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ১৩২ রানে গুটিয়ে দিয়েছে বেন স্টোকসের দল। বক্সিং ডে টেস্ট জিততে ইংল্যান্ডের দরকার এখন ১৭৫ রান। পার্থ টেস্টের মতো এই টেস্টও দুইদিনে শেষ হতে পারে, দ্বিতীয় দিনে খেলা বাকি এখনো ৫৪ ওভার।
মেলবোর্নে সর্বনিম্ন রান ডিফেন্ড করার রেকর্ড ভারতের। ১৯৮১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৪৩ রানের লক্ষ্য দিয়ে জিতেছিল ভারত, দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে গিয়েছিল ৮৩ রানে।
মেলবোর্নের উইকেটের যে অবস্থা, তাতে আজও ইংল্যান্ডকে কাজটা কঠিন হতে যাচ্ছে। প্রথম ইনিংসে তো ইংলিশরা গুটিয়ে গিয়েছিল ১১০ রানে। তবে ছোট লক্ষ্য পাওয়ার বড় সুবিধা হলো, একটা ৬০–৭০ রানের ইনিংসই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ইংলিশ দলে এমন ক্রিকেটারের অভাব নেই। কিন্তু পারবেন তো?