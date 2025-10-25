কোহলির ব্যাটে রান, রোহিতের সেঞ্চুরি, ভারতের সান্ত্বনার জয়

সিডনিতে সিরিজের আনুষ্ঠানিকতার শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। সেঞ্চুরি করেছেন রোহিত শর্মা, ফিফটি পেয়েছেন বিরাট কোহলি।
ভারতের ইনিংসের ১১তম ওভার। জশ হ্যাজলউডের করা ওভারের দ্বিতীয় বলে উইকেটকিপারকে ক্যাচ দিলেন শুবমান গিল। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে যেন প্রাণ ফিরে এল। না, গিল আউট হওয়ায় নয়, বিরাট কোহলিকে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সম্ভাব্য শেষবার ব্যাটিংয়ে নামতে দেখেই গ্যালারিতে চাঞ্চল্য। পরের বলটা হতেই উৎসবে মাতল গ্যালারি, অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম দুই ম্যাচেই শূন্য রানে ফেরা কোহলি যে রান করেছেন! ফুলার লেংথের বলটাকে মিড অনে ঠেলেই ১ রান নিয়ে ভারতের সাবেক অধিনায়কও এমন ভাব করলেন, যেন সেঞ্চুরি পেয়েছেন।
সেই কোহলিকে আজ আর আউট করতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা। পারেননি ভারতকে ধবলধোলাই করতেও। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ২৩৭ রানের লক্ষ্য ১১.৩ ওভার ও ৯ উইকেট হাতে রেখে ছুঁয়েই সান্ত্বনার জয় পেয়েছে ভারত।
ভারতের জয়সূচক রানটিও এসেছে কোহলির ব্যাট থেকে। ৩৯তম ওভারের তৃতীয় বলে নাথান এলিসকে গ্লাইড করে থার্ড ম্যান দিয়ে চার মেরেই জয় এনে দিয়েছেন ভারতকে। ৮১ বলে ৭৪ রানে অপরাজিত থাকা কোহলির এটি ছিল সপ্তম চার।
অবশ্য কোহলি নয়, রান তাড়ায় ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা। ১২৫ বলে ১২১ রানে অপরাজিত ছিলেন ভারতের আরেক সাবেক অধিনায়ক। রোহিতের এটি ৩৩তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ষষ্ঠ। এই সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ায় ‘বিদেশি’ ব্যাটসম্যানদের সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড এখন রোহিতের। ৫টি সেঞ্চুরি নিয়ে এত দিন সতীর্থ কোহলি ও শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারার সঙ্গে রেকর্ডটা ভাগাভাগি করেছেন রোহিত।
গিল-রোহিতের উদ্বোধনী জুটি ভেঙেছিল ৬৯ রানে। ২৪ রান করে গিলের বিদায়ের পর কোহলিকে নিয়ে ১৭০ বলে ১৬৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন রোহিত। কোহলি-রোহিতের ওয়ানডেতে এটি ১৯তম সেঞ্চুরি জুটি। ভারতের হয়ে ওয়ানডেতে এর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি জুটি আছে শুধু সৌরভ গাঙ্গুলী-শচীন টেন্ডুলকার জুটির—২৬টি। সব দেশ মিলিয়েই কোহলি-রোহিত জুটি উঠে এসেছেন তিনে। দুইয়ে শ্রীলঙ্কার তিলকরত্নে দিলশান ও কুমার সাঙ্গাকারার ২০ সেঞ্চুরি জুটি।
এর আগে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া অস্ট্রেলিয়া ৪৬.৪ ওভারে অলআউট ২৩৬ রানে। ৫৩ রানে শেষ ৭ উইকেট হারায় দলটি। ম্যাট রেনশ করেছেন সর্বোচ্চ ৫৬ রান, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান অধিনায়ক মিচেল মার্শের। ভারতের পেসার হর্ষিত রানা ৩৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এর শেষ দুটি তিন বলের মধ্যে তুলে নিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে অলআউট করেছেন, পেয়ে গেছেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম ৪ উইকেট।
দুই দল এখন পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। প্রথম ম্যাচ ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায়।
অস্ট্রেলিয়া: ৪৬.৪ ওভারে ২৩৬ (রেনশ ৫৬, মার্শ ৪১, শর্ট ৩০; রানা ৪/৩৯, সুন্দর ২/৪৪)।ভারত: ৩৮.৩ ওভারে ২৩৭/১ (রোহিত ১২১*, কোহলি ৭৪*; হ্যাজলউড ১/২৩)।ফল: ভারত ৯ উইকেটে জয়ী।সিরিজ: ৩ ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ২-১-এ জয়ী।ম্যাচ ও সিরিজসেরা: রোহিত শর্মা।