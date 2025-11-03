বিপিএলে দল নিতে চান আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগের ‘রেড ফ্ল্যাগ’ তালিকায় থাকারাও

আসন্ন দ্বাদশ বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে ১১টি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখালেও প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে না পারায় তিনটি প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ বাতিল করেছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। বাকি আটটি প্রতিষ্ঠানের সব যে ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে, তা–ও নয়। এক-দুটি প্রতিষ্ঠানে থাকা মালিকদের মধ্যে দু-একজন তো আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগের ‘রেড ফ্ল্যাগ’ধারী বলেও জানা গেছে।
আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের কেউ সন্দেহভাজন কি না, তা জানতে নিয়মানুযায়ী তাঁদের বৃত্তান্ত আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগের কাছে পাঠিয়েছিল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। জবাবে দুর্নীতি দমন বিভাগ দু-একজন মালিক ‘রেড ফ্ল্যাগড’ বা সন্দেহভাজন বলে জানিয়েছে। দু-একটি প্রতিষ্ঠানের আবার অন্যান্য শর্ত পূরণে ঘাটতি আছে। আটটি প্রতিষ্ঠান থেকেও তাই চারটির বেশি প্রতিষ্ঠানকে ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া সম্ভব হবে না বলে মনে করে গভর্নিং কাউন্সিল। সে ক্ষেত্রে বিসিবি নিজেদের হাতে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি রেখে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েও আয়োজন করতে পারে এবারের বিপিএল। আগামীকাল এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।
ওদিকে জানা গেছে, গত বিপিএলের সন্দেহভাজন খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ না করলেও সেসব খেলোয়াড়কে দলে না রাখতে অনানুষ্ঠানিকভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নির্দেশনা দেবে গভর্নিং কাউন্সিল।