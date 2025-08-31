ধোনির ভারতের মেন্টর হওয়ার গুঞ্জন: তিওয়ারি বলছেন ধোনি ফোন ধরেছেন তো

ঘরের মাঠে ভারতের আরও একটি বিশ্বকাপ। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও হবে ভারতে (শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে)। এই বিশ্বকাপের আগে ২০১১ বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নাকি ভারত দলের মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিসিসিআই।
এমন গুঞ্জনের মধ্যে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি ধোনিকে খোঁচা দিয়ে বসেছেন—ধোনি ফোন ধরেছেন তো?
২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ আর ২০১৩ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ভারত জিতেছে ধোনির অধিনায়কত্বে। আইসিসি ভিন্ন তিনটি ট্রফি জেতা একমাত্র অধিনায়ক ধোনি।
ধোনি ফোন ধরেছেন তো? কারণ, ফোনে তাঁকে পাওয়া ভীষণ কঠিন। মেসেজের জবাবও খুব কম মেলে। অনেক খেলোয়াড় আগে এটা বলেছে। আমরা জানি না তিনি জবাব দেবেন কি না...বার্তাটাই পড়বেন কি না।মনোজ তিওয়ারি
২০২০ সাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া এই ক্রিকেটার এখনো আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন। এর আগে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একবার ভারতের মেন্টর ছিলেন ধোনি। সেবার ভারত ছিটকে যায় প্রথম রাউন্ড থেকেই। তবে চার বছর পর আবারও ধোনির মেন্টর হওয়ার প্রস্তাবের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।
এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করে। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ধোনিকে খোঁচা মেরেছেন তিওয়ারি। তিনি বলেছেন, ‘তিনি (ধোনি) ফোন ধরেছেন তো? কারণ, ফোনে তাঁকে পাওয়া ভীষণ কঠিন। মেসেজের জবাবও খুব কম মেলে। অনেক খেলোয়াড় আগে এটা বলেছে। আমরা জানি না তিনি জবাব দেবেন কি না...বার্তাটাই পড়বেন কি না।’ মাঠের বাইরে ধোনি অনেকটাই ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখতে পছন্দ করেন। তিনি নাকি মুঠোফোন ব্যবহারও তেমন একটা করেন না বলে শোনা যায়।
তিওয়ারি আরও বলেন, ‘প্রথম ব্যাপার হলো, তিনি (ধোনি) এই দায়িত্ব নেবেন কি না। কতটা কী করতে পারবেন, সেটা আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। অধিনায়ক হিসেবে ও খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব কাজে আসবে। আজকের যে নতুনরা উঠছে আর ভারতীয় দলের তারকা হচ্ছে, তারা সবাই ধোনিকে প্রচুর সম্মান করে। ধোনি আর গৌতম গম্ভীরের জুটি দেখা দারুণ হবে।’
তবে ধোনির ভারতীয় দলের মেন্টর হওয়ার পথ এতটা সহজ নয়। তিন সংস্করণে ভারতের কোচ এখন গৌতম গম্ভীর। অতীতের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে দুজন একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। আর বিসিসিআইও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘আজ তাক’ বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সেই কর্মকর্তা বলেছেন, ‘কোনো গুঞ্জনের বিষয়ে আমি মন্তব্য করব না।’