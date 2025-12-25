ব্যাটসম্যান, অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক—নাজমুল জানালেন এবার বোলারও

বিপিএলে সর্বশেষ আসরটা নাজমুল হোসেনের জন্য ছিল একেবারেই ভুলে যাওয়ার মতো। তারকাবহুল ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলেছিলেন মাত্র ৫ ম্যাচ, রান মাত্র ৫৬। সে টুর্নামেন্টে বেশির ভাগ ম্যাচে একাদশের বাইরে থাকা নাজমুল তখন প্রায় প্রতি ম্যাচের আগেই বাউন্ডারি লাইন ধরে দৌড়াতেন।
ওই সময়টাতে দর্শকদের কাছ থেকে তাঁর দিকে ভেসে আসত দুয়োধ্বনি। কিন্তু গত এক বছরে বদলে গেছে অনেক কিছুই। এবার বিপিএলে তিনি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক। পুরোনো সেসব স্মৃতি পেছনে ফেলে নাজমুল এখন তাকিয়ে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে।
তবে ‘বোলিং করবেন কি না’ প্রশ্নের উত্তরে মজা করে নাজমুল ফিরলেন গত বিপিএলে। ফরচুন বরিশালের হয়ে সেবার একাদশে সুযোগ পেতে কিপিংও করেছিলেন। সেটি মনে করিয়ে দিয়েই সিলেটে সাংবাদিকদের আজ বললেন, ‘গত বছর তো কিপিং করছিলাম, এবার দেখি বোলিংটাও করব।’
বিপিএলে নাজমুলকে দেখা গেছে প্রায় সব ভূমিকাতেই। এমনিতে তিনি ব্যাটসম্যান, অধিনায়কত্ব আর উইকেটকিপিং করার কথাও সবার জানা। তবে নাজমুল যে বিপিএলে এবারই প্রথম বোলিং করবেন, তা কিন্তু নয়।
বিপিএলে ১৪ ইনিংসে বল করে ৬টি উইকেট নিয়েছেন ডানহাতি অফ স্পিনার নাজমুল। এবার তাই বোলিং করলেও সেটা একেবারে মন্দ হওয়ার কথা নয়। নাজমুলের ভাবনায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্সে সবদিক থেকেই অবদান রাখার দিকেই।
সাংবাদিকদের নাজমুল বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত দিক থেকে রাজশাহী দলটা গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য তো এটাই থাকবে যে কীভাবে নিয়মিত দলের অবদান রাখতে পারছি। শুধু ব্যাটিংয়ে না, সব দিক দিয়ে যেন আমি রাজশাহীতে অবদান রাখতে পারি। পাশাপাশি সামনে বিশ্বকাপ, অনেক বড় একটা সুযোগ যদি এখানে ভালো করতে পারি। অবশ্যই এখানে একটা ভালো সুযোগ থাকবে কিন্তু এটা নির্বাচকেরা বুঝবেন, ম্যানেজমেন্ট আছেন।’