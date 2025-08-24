বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের সূচি ঘোষণা আফগানিস্তানের

সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর, শেষ হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। এশিয়া কাপ শেষ হলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতেই থেকে যাবে বাংলাদেশ দল। কারণ, অক্টোবরে সেখানেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাদা বল ক্রিকেটের দুটি সিরিজ খেলবে লিটন দাস-মেহেদী হাসান মিরাজরা।
আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজের চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। আফগানিস্তান দল সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নিজেদের ‘হোম’ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।
সূচি অনুসারে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান এই সংস্করণেই প্রথম মাঠে নামবে। ২ অক্টোবর শুরু সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ ৩ ও ৫ অক্টোবর। এরপর ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৮ অক্টোবর। পরের দুই ম্যাচ ১১ ও ১৪ অক্টোবর।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন নিয়ে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নসীব খান বলেন, ‘বাংলাদেশকে এই বহুল প্রতীক্ষিত সিরিজে আতিথ্য দিতে পেরে আমরা গর্বিত। এই সফর আমাদের সহযোগিতার দৃঢ়তা এবং নিরপেক্ষ ভেন্যুতেও বিশ্বমানের ক্রিকেট অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার যৌথ প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। সমর্থকেরা উপভোগ করবেন রোমাঞ্চকর ম্যাচ আর শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা।’
সূচি ঘোষণার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘সিরিজটি আয়োজনের জন্য এবং ধারাবাহিক সহযোগিতার মানসিকতা দেখানোর জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে।’
দুই দলের সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই অবশ্য এশিয়া কাপে মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের। ১৬ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে খেলবে দুই দল। এরই মধ্যে এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।