শেষ ওভারেই ডুবল পাকিস্তান, ১৪ রানের জয়ে সিরিজ ড্র করল শ্রীলঙ্কা

দুই দলের শেষ ওভারটাই পার্থক্য গড়ে দিল!
ডাম্বুলায় আজ শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সিরিজের তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিটা বৃষ্টির কারণে হয়ে যায় ১২ ওভারের ম্যাচ। দেরিতে শুরু হওয়া সেই ম্যাচে ইনিংসের শেষ ওভারে ২৪ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের পেসার মোহাম্মদ ওয়াসিমের করা ওভারটির প্রথম তিন বলেই ছক্কা মেরেছিলেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দাসুন শানাকা। ৬ উইকেটে ১৬০ রান তুলে ইনিংস শেষ করে শ্রীলঙ্কা।
রান তাড়ায় শেষ ওভারে এমন কিছুই দরকার ছিল পাকিস্তানের। ৩ উইকেট হাতে থাকা দলটির শেষ ওভারে দরকার ছিল ২০ রান। কিন্তু লঙ্কান পেসার ঈশান মালিঙ্গার করা ওভারে মাত্র ৫ রানই তুলতে পারে পাকিস্তান। ৮ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে তাতে দলটি হেরেছে ১৪ রানে। আর এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজটা ১-১ ব্যবধানে ড্র হলো। প্রথম ম্যাচটি জিতেছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয় বৃষ্টিতে।
বোলিংয়ের মতো আজ ব্যাটিংয়ে শেষ ওভারে পাকিস্তানকে ডুবিয়েছেন ওয়াসিম। ওভারের প্রথম বলে ১ রান নিতে গিয়ে রানআউট হন ননস্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যান ফাহিম আশরাফ। পরের বলে নাসিম শাহ ১ রান নিয়ে স্ট্রাইক দেন ওয়াসিমকে। এরপর পাকিস্তানের স্কোরে আরও ৪টি রান যোগ হলেও সবগুলোই ছিল ওয়াইড! বৈধ ৪ বলে একবারও বলে ব্যাট ছোঁয়াতে পারেননি আগের ওভারে মাতিশা পাতিরানাকে ছক্কা মেরে আশা জাগানো ওয়াসিম।
এর আগে শ্রীলঙ্কার ইনিংসে ৯ বলে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন শানাকা। ৩০ রানই ছক্কায় পেয়েছেন লঙ্কা অধিনায়ক। এ ছাড়া কুশল মেন্ডিস ১৬ বলে ৩০, জানিত লিয়ানাগে ৮ বলে ২২, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ১৫ বলে ২২ ও কামিল মিশারা ৮ বলে ২০ রান করেন। ৩ উইকেট নিলেও ৩ ওভারে ৫৪ রান দিয়েছেন ওয়াসিম।
রান তাড়ায় ১২ বলেই ৪৫ রান করেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা। পাতিরানা যখন সালমানকে ফেরালেন ৩.৪ ওভারে পাকিস্তানের স্কোর ৬০/২। এরপর মোহাম্মদ নেওয়াজ ১৫ বলে ২৮ ও খাজা নাফি ১৫ বলে ২৬ রান করেছিলেন। লঙ্কান স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ৩ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
শ্রীলঙ্কা: ১২ ওভারে ১৬০/৬ (শানাকা ৩৪, মেন্ডিস ৩০, ডি সিলভা ২২, লিয়ানাগে ২২*; ওয়াসিম ৩/৫৪)।পাকিস্তান: ১২ ওভারে ১৪৬/৮ (সালমান ৪৫, নেওয়াজ ২৮, নাফি ২৬; হাসারাঙ্গা ৪/৩৫, পাতিরানা ২/৩৪)।ফল: শ্রীলঙ্কা ১৪ রানে জয়ী।সিরিজ: ৩-ম্যাচ সিরিজ ১-১ ড্র।ম্যাচ ও সিরিজ সেরা: ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।