টি–টোয়েন্টি থেকে ছিটকে যাওয়া নাজমুলই এখন বিশ্বকাপের আলোচনায়

এক বছর ধরে টি–টোয়েন্টি দলের ভাবনায় নেই নাজমুল হোসেন। বাকি দুই সংস্করণের নিয়মিত মুখ জাতীয় দলের হয়ে টি–টোয়েন্টিতে সর্বশেষ মাঠে নেমেছেন গত বছর মে মাসে। তবে এখন তিনি প্রায়ই ঢুকে যাচ্ছেন বিশ্বকাপের আলোচনায়। আর সেটা বিপিএলে নাজমুলের পারফরম্যান্সের কারণেই।
এবারের বিপিএলে এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচ খেলে ১৪৮.৭০ স্ট্রাইক রেটে ২৮৭ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাংলাদেশ দলের টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল। নিজের প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরি পেয়েছেন। আজও রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ১৭৯ রান তাড়া করতে নেমে ৪২ বলে ৭৬ রান করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
এমন পারফরম্যান্সের পেছনে বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ার ভাবনা একদমই ছিল না বলে দাবি নাজমুলের। তিনি বলেন, ‘আমি যতটুকু জানি, বিশ্বকাপ দল তো দিয়ে দিয়েছে।’
পরে তাঁকে জানানো হয়, ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল বদলানোর সুযোগ আছে। এবার নাজমুল বলেন, ‘এটা নিয়ে আমি চিন্তাও করিনি। আমার মূল ফোকাস কীভাবে আমি প্রতিদিন ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারি। আর আমার কাছে মনে হয়, আমি যেভাবে ব্যাটিং করেছি, এখনো তা যথেষ্ট নয়। আরও ভালো করার সুযোগ আছে।’
ভারতে খেলায় নিরাপত্তাশঙ্কা প্রকাশ করে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো অন্যত্র সরাতে আইসিসিকে অনুরোধ করেছে বিসিবি। আইসিসি এখনো তাতে কোনো সাড়া না দেওয়ায় এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলাটা এখনো অনিশ্চিত।
তবে তার মধ্যেও ব্যাট হাতে দারুণ পারফরম্যান্স নাজমুলকে টেনে আনছে বিশ্বকাপের আলোচনায়। অবশ্য সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন নাজমুলই। পরে ব্যাটিংয়ে ফর্ম হারিয়ে ফেলায় ছিটকে যান এই সংস্করণ থেকেই।
সেই ফর্ম আবার ফিরেছে তাঁর ব্যাটে। সে কারণেই নাজমুলকে নিয়ে আলোচনা। ওদিকে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়া অনেকের বিপিএলই ব্যাট হাতে ভালো যাচ্ছে না। গতকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১০ রান সংগ্রাহকের তালিকায় বিশ্বকাপ দলের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন পারভেজ হোসেন। আজ অবশ্য রাজশাহীর বিপক্ষে ৫৬ বলে ৯৭ রানের ইনিংস খেলে ফর্মে ফেরার বার্তা দিয়েছেন তাওহিদ হৃদয়ও।
নাজমুলের অবশ্য বিশ্বাস, বিশ্বকাপ দলে থাকা ক্রিকেটারদের বাজে সময় দ্রুতই কেটে যাবে, ‘টি-টোয়েন্টিতে ব্যর্থতা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা যৌক্তিক নয়। একটা ভালো ইনিংসেই আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে পারে। যারা রান করছে না, তাদের ওপরে ওই বিশ্বাসটা টিম ম্যানেজমেন্টের আছে। আমার মনে হয় না যে এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তার কিছু আছে।’