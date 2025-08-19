২৬ বলেই ৫ উইকেট মহারাজের, জয়ে শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার

অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ওয়ানডেতে ৯৮ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া টপ ও মিডল অর্ডার ধসিয়ে দিয়েছেন কেশব মহারাজ।
সাত বছর পর আবার অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডেতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০১৮ সালের সেই সিরিজের মতো এবারও জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করল দক্ষিণ আফ্রিকা। কেয়ার্নসে আজ তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচটিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৯৮ রানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা।
টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে ৮ উইকেটে ২৯৬ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। রান তাড়ায় ৪০.৫ ওভারে ১৯৮ রানে অলআউট অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজ ৩৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন। ৪৯ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এই প্রথম ৫ উইকেট পেলেন মহারাজ।
রান তাড়ায় শুরুটা খারাপ ছিল না অস্ট্রেলিয়ার। ট্রাভিস হেডকে নিয়ে অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৭ ওভারেই তুলে ফেলেছিলেন ৬০ রান। অষ্টম ওভারের প্রথম বলে অভিষিক্ত অফ স্পিনার প্রেনেলান সুব্রায়েন হেডকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে ভাঙেন জুটি। ২৪ বলে ২৭ রান করেছেন হেড।
পরের ওভারে প্রথমবার বল হাতে নিয়েই মারনাস লাবুশেনকে এলবিডব্লু করে দেন মহারাজ। প্রোটিয়া স্পিনার পঞ্চম উইকেট পেয়ে যান ১৭তম ওভারে নিজের ২৬তম বলেই। ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইংলিস, অ্যালেক্স ক্যারি ও অ্যারন হার্ডিকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোরটাকে ৮৯/৬ বানিয়ে দেওয়া মহারাজার বোলিং বিশ্লেষণটা তখন দেখার মতোই ছিল—৪.২-১-৯-৫।
তবে দক্ষিণ আফ্রিকানদের গলার কাঁটা হয়ে তখনো টিকে ছিলেন মার্শ। সপ্তম উইকেটে বেন ডোয়ারশুইসকে নিয়ে ৭১ রানের জুটি গড়েন মার্শ। নান্দ্রে বার্গার ডোয়ারশুইসকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন। ১৪ রান পর মিচেল মার্শকেও ফিরিয়ে কার্যত সেখানেই ম্যাচটাকে শেষ করে দেন এই বাঁহাতি পেসার। ৯৬ বলে ৮৮ রান করেছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক। মার্শের বিদায়ের পর ২৪ রান যোগ করেই অলআউট অস্ট্রেলিয়া।
এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়েও সর্বোচ্চ ইনিংসটা খেলেছেন এক ওপেনার। এইডেন মার্করাম ৮১ বলে করেছেন ৮২ রান। রায়ান রিকেলটনকে নিয়ে ১৬.৫ ওভারে ৯২ রান যোগ করা মার্করাম ফেরেন দলকে ১৩১ রানে রেখে ২৪তম ওভারে।
মার্করামের বিদায়ের পর ম্যাথু ব্রিটজকেকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ৯২ রান যোগ করেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ফিফটি পেয়েছেন দুজনই। বাভুমা ৭৪ বলে ৬৫ ও ব্রিটজকে ৫৬ বলে ৫৭ রান করেন। শেষ দিনে উইয়ান মুল্ডার (২৬ বলে অপরাজিত ৩১) ছাড়া আর কেউ ভালো ব্যাটিং করতে না পারায় ৩০০ ছুঁতে পারেনি প্রোটিয়ারা। টি-টোয়েন্টি সিরিজ মাতানো বেবি এবি ডেভাল্ড ব্রেভিস ওয়ানডে অভিষেকে করেছেন ৬ রান। মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ছক্কার মারার পর দ্বিতীয় বলে উইকেটকিপারের গ্লাভস বন্দী হন ট্রাভিস হেডের বলে।
অফ স্পিন বোলিংয়ে ৫৭ রানে ৪ উইকেট নেওয়া হেড ওয়ানডেতে দ্বিতীয়বার ৪ উইকেট পেলেন।
সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ২২ আগস্ট শুক্রবার। ম্যাচের ভেন্যু ম্যাকে।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৫০ ওভারে ২৯৬/৮ (মার্করাম ৮২, বাভুমা ৬৫, ব্রিটজকে ৫৭, রিকেলটন ৩৩, মুল্ডার ৩১*; হেড ৪/৫৭, ডোয়ারশুইস ২/৫৩)।অস্ট্রেলিয়া: ৪০.৫ ওভারে ১৯৮ (মার্শ ৮৮, ডোয়ারশুইস ৩৩, হেড ২৭; মহারাজ ৫/৩৩, এনগিডি ২/২৮, বার্গার ২/৫৪)।ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৯৮ রানে জয়ী।ম্যান অব দ্য ম্যাচ: কেশব মহারাজ।