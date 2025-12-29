বিসিবির নতুন টুর্নামেন্টের ঘোষণা, ক্রিকেটারদের আন্দোলনের ডাক

বিসিবির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট বয়কট করেছে আটটি ক্লাব। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এই ক্লাবের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিপিএলের নিলামে দল না পাওয়া ক্রিকেটারদের নিয়ে আজ ‘সোনার বাংলা পাথওয়ে’ নামে নতুন একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ৬ থেকে ৮টি দল নিয়ে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো হবে বগুড়া ও রাজশাহী স্টেডিয়ামে। দল গঠন করবেন জাতীয় নির্বাচকেরা। ক্লাব ক্রিকেট ও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশ দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। টুর্নামেন্টে খেলা ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকও দেবে বোর্ড।
তবে বিসিবির এই সিদ্ধান্তেও সন্তুষ্ট হতে পারছে না ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়ালফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। আগামীকাল বিসিবির ২ নম্বর গেটের সামনে মানববন্ধনের ঘোষণা দিয়েছে তারা। বিসিবি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত জানানোর পরও সংগঠনটি তাদের সিদ্ধান্তে অনড় বলে জানিয়েছেন কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন।
আজ প্রথম আলোকে মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, ‘শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা তো বাংলাদেশে প্রচলিত প্রথা। আই ওয়াশ করার জন্য একটা কিছু করে দিচ্ছে (বিসিবি)।’ তাঁর দাবি, টুর্নামেন্ট হলেও এতে অনেক ক্রিকেটারই খেলার সুযোগ পাবেন না। ‘বঞ্চিত’ ক্রিকেটারদের জন্য প্রয়োজনে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন মিঠুন, ‘মানববন্ধন দিয়ে শুরু হচ্ছে। যদি দ্রুত আমরা সমাধান না পাই, তারপর ধাপে ধাপে তো (কর্মসূচি) থাকবেই।’
ওদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, গতকাল রাতে প্রথম বিভাগে খেলতে না পারা ক্রিকেটারদের নিয়ে তখন পর্যন্ত বিসিবি কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্রিকেটারদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভয়েস মেসেজ দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। ব্যক্তিগত চিন্তা বাদ দিয়ে ক্রিকেটারদের জন্য চিন্তার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় একটা কঠিন অ্যাকশন নেওয়ার।’ কোয়াবের সভাপতির সঙ্গে কথা বলে তিনি ক্রিকেটারদের ‘কিছু একটা করার ব্যবস্থা’ করতেও আহ্বান জানান।
বিসিবির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদকে ‘অবৈধ’ দাবি করে ৪৩টি ক্লাব ঢাকার লিগগুলোতে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে আটটি ক্লাব প্রথম বিভাগ ক্রিকেট বয়কট করেছে। গত কয়েক মাসে বিসিবির পক্ষ থেকে কয়েক দফায় আলোচনার চেষ্টা হলেও ক্লাবগুলো এই বোর্ডের অধীনে কোনো টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার অবস্থানে অনড় আছে।