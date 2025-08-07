বাংলাদেশে ফিরছেন টনি হেমিং, গামিনির কী হবে

বাংলাদেশে ফিরছেন কিউরেটর টনি হেমিং। বিসিবির প্রতি অভিমানে গত বছর চুক্তির মাঝপথে চাকরি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান এই অভিজ্ঞ কিউরেটর। পিসিবির প্রধান কিউরেটরের দায়িত্ব ছেড়ে দুই বছরের চুক্তিতে আবার তিনি বিসিবিতে ফিরছেন বলে জানিয়েছে বোর্ডের একটি সূত্র।
জানা গেছে, এবার বিসিবির টার্ফ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে যোগ দেবেন হেমিং। তিনিই দেশের সব আন্তর্জাতিক ভেন্যু দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন। এ ছাড়া বিসিবির নিয়োগ দেওয়া চারজন মৃত্তিকাবিজ্ঞানী এবং অন্য কিউরেটরদেরও প্রশিক্ষণ দেবেন তিনি।
চাকরি ছাড়ার পর বিসিবির সমালোচনা করেছিলেন হেমিং। তখন বাংলাদেশে কাজ করা শ্রীলঙ্কান ‘সিন্ডিকেট’ নিয়েও নিজের অস্বস্তির কথা জানিয়েছিলেন তিনি। তবে বিসিবির দাবি ছিল, তখন কাজের সুযোগ কম ছিল বলে চলে গিয়েছিলেন হেমিং। এখন তাঁকে বড় দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।
হেমিং ফিরলে বিসিবির শ্রীলঙ্কান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার ভবিষ্যৎ কী হবে জানতে চাইলে এক বোর্ড পরিচালক প্রথম আলোকে বলেন, ‘হেমিং প্রধান কিউরেটর হিসেবে ফিরছেন। তাঁর কাছে সবাইকে রিপোর্ট করতে হবে। যে রিপোর্ট করবে, সে থাকবে। যে করবে না, সে থাকবে না।’
এর আগে ২০২৩ সালে প্রথম বিসিবিতে যোগ দেন হেমিং। তার আগে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পার্থের পরামর্শক। কাজ করেছেন আইসিসি ক্রিকেট একাডেমির ও দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের প্রধান কিউরেটর হিসেবেও। ওয়াকার পাশাপাশি পার্থের নতুন স্টেডিয়াম অপ্টাস স্টেডিয়ামের অ্যারেনা ম্যানেজারও ছিলেন তিনি। এর বাইরেও ক্রিকেটে বিভিন্ন দেশে পিচ পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন হেমিং।