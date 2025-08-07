অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আছে, তবে হলুদ জার্সিতে অবসর নেই ধোনির

অবসরের গুঞ্জনের মধ্যেও চেন্নাই সুপার কিংয়ের প্রতি ভালোবাসা অটুট মহেন্দ্র সিং ধোনির। ধোনির নেতৃত্বেই পাঁচবার আইপিএল ও দুবার চ্যাম্পিয়নস লিগ টি–টোয়েন্টির শিরোপা জিতেছে চেন্নাই।
অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই খেলোয়াড়ের। কিন্তু বয়স ৪৪ পেরিয়ে যাওয়ার পরও আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়াতেই মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বারবার একই প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে—‘অবসর কবে নেবেন?’
ভারত জাতীয় দল ও চেন্নাই সুপার কিংসের সর্বজয়ী অধিনায়ক ধোনি সেরা সময় পার করে এসেছেন অনেক আগেই। তাঁর ব্যাট আর আগের মতো কথা বলে না। আইপিএলের গত মৌসুমে ধীরগতির ব্যাটিং নিয়ে সমালোচিতও হয়েছেন। তাই ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মৌসুম শুরু আগেই পেশাদার ক্যারিয়ারকে বিদায় জানিয়ে দেবেন।
অবসর ঘিরে জল্পনা যখন তুঙ্গে, ধোনি তখন ধোয়াশা রেখেই জানিয়ে দিলেন, খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাঁর হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ভবিষ্যতে খেলুন বা না খেলুন, চেন্নাই সুপার কিংস আর তাদের ওই হলুদ জার্সিটার প্রতি তাঁর ভালোবাসা চিরকাল অটুট থাকবে।
সম্প্রতি চেন্নাইয়ে ব্যক্তিগত এক অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি ভক্তদের আশ্বস্ত করে বলেন, দলটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধুই মাঠের খেলাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক।
‘চেন্নাই সুপার কিংস মানেই ধোনি, ধোনি মানেই চেন্নাই সুপার কিংস’—ভক্তরা এমনটাই মনে করে থাকেন। ধোনির কথাতেও সেই আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে, ‘আমি আগেও বলেছি, (অবসরের) সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এখনো অনেক সময় আছে। আমি কোনো তাড়া দেখছি না। তবে যদি প্রশ্ন করেন, আমি আবার হলুদ জার্সিতে ফিরব কি না—আমি বলব, আমি সব সময়ই হলুদ জার্সির অংশ হয়ে থাকব। খেলছি কি না, সেটা বড় কথা নয়।’
ধোনি আরও বলেন, ‘আমি আর চেন্নাই সুপার কিংস একসঙ্গেই থাকব। এমনকি আগামী ১৫-২০ বছর পরও এই বন্ধন থাকবে।’ তাঁর এই কথা শুনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক ভক্ত শিস দেন, বাকিরা করতালি দেন। ধোনি তা দেখেন মজা করে বলেন, ‘ওদের আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে আমি আরও ১৫–২০ বছর খেলব।’
২০০৮ সালে আইপিএলের যাত্রা শুরুর সময় থেকেই চেন্নাই সুপার কিংসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছেন ধোনি। দলের কর্মকর্তারা স্পট ফিক্সিং এবং বেটিং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় মধ্যে দুই বছর (২০১৬ ও ২০১৭) চেন্নাইকে নির্বাসনে থাকতে হয়েছিল। ওই দুই মৌসুম ধোনি খেলেন রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টসে। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে চেন্নাই আইপিএলে ফেরার পর তিনি আবারও দলটিতে যোগ দেন।
ধোনির নেতৃত্বেই পাঁচবার আইপিএল ও দুবার চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টির শিরোপা জিতেছে চেন্নাই। গত মৌসুমেও তিনি দলকে নেতৃত্ব দেন। কনুইয়ের চোটে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ছিটকে পড়লে দলের হাল ধরেন ধোনি।
তবে ২০২৫ মৌসুম হতাশায় কেটেছে চেন্নাইয়ে। ১৪ ম্যাচে মাত্র ৪ জয়ে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থেকে বিদায় নিয়েছে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবু মাঠে ও ডাগআউটে ধোনির উপস্থিতি দলকে অনুপ্রাণিত করেছে, ভক্তদের মনোবল অটুট রেখেছে।
নিজে খেলবেন কি না, সেটি খোলাসা না করলেও ২০২৬ আপিএলে রুতুরাজ চেন্নাইয়ের নেতৃত্বে ফিরবেন, তা নিশ্চিত করেছেন ধোনি।