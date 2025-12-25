রংপুর রাইডার্স: লিটন–মোস্তাফিজদের দলটা ভালো কিন্তু...

দরজায় কড়া নাড়ছে বিপিএল। নানা শঙ্কা, আলোচনা আর সমালোচনা পেছনে ফেলে ২৬ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে মাঠের লড়াই। দলগুলোও কয়েক দিন ধরে অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে নিজেদের মতো করে। দলে যোগ দিয়েছেন-দিচ্ছেন বিদেশি ক্রিকেটাররাও। বিপিএল শুরুর আগে দলগুলোর শক্তি আর দুর্বলতা খোঁজার চেষ্টা এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনে।
রংপুর গোছানো দল। দলটির বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই অনেক দিন ধরে আছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে। এবার লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহরা যোগ হওয়ায় রংপুরের শক্তি বেড়েছে আরও।
টপ অর্ডার থেকে লোয়ার মিডল অর্ডার পর্যন্ত ব্যাটিংয়ে কার্যকরী ক্রিকেটার আছে তাদের। ওপেনিংয়ে লিটন দাস, খাজা নাফি আছেন। টপ অর্ডারে আরও আছেন কাইল মায়ার্স, ডেভিড ম্যালান, তাওহিদ হৃদয়।
ম্যালান, মায়ার্সও লিটনের সঙ্গে ওপেন করতে পারেন। মিডল অর্ডারে বিপিএলের নিয়মিত পারফর্মার পাকিস্তানের দুই ব্যাটসম্যান খুশদিল শাহ ও ইফতিখার আহমেদ আছেন। অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ আর রংপুরকে অনেক দিন ধরে নেতৃত্ব দেওয়া নুরুল হাসান তো থাকছেনই। খুশদিল-ইফতিখাররা নিয়মিত হাতও ঘোরাতে পারেন।
পেস বোলিংয়ে দলটিকে নেতৃত্ব দেবেন মোস্তাফিজুর রহমান। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এই মুহূর্তে সেরা ছন্দে আছেন মোস্তাফিজ। চলতি বছর ৪২ ম্যাচে বাঁহাতি এই পেসার উইকেট নিয়েছেন ৫৭। ওভারপ্রতি রান খরচ করেছেন ৬.৭৯। বিপিএল এমন ছন্দ নিয়েই তিনি মাঠে নামবেন। ফাস্ট বোলার নাহিদ রানাও আছেন এই দলে। একদিকে মোস্তাফিজের কাটার অন্যদিকে নাহিদের গতি! দারুণ কম্বিনেশন!
পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার আকিফ জাভেদকে ভুলে যাওয়া যাবে না। গত মৌসুমে ২০ উইকেট নেওয়া এই পেসার এবারও ভোগাবেন। এর সঙ্গে আছেন ফাহিম আশরাফ ও কামরুল ইসলামরা।
স্পিনেও দলটি দারুণ। ছন্দে থাকা বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসানের সঙ্গে এই দলে আছেন রহস্য স্পিনার আলিস আল ইসলাম। আছেন দারুণ ছন্দে থাকা পাকিস্তানি স্পিনার সুফিয়ান মুকিমও। বাংলাদেশের অফ স্পিনার নাঈম হাসানও আছেন, তিনি অবশ্য চোটের কারণে শুরুর দিকে থাকছেন না।
খাতা কলমে দলটির দুর্বলতা পাওয়া কঠিন। তবে সব সময় ভালো দল গড়েও রংপুর বিপিএলে শিরোপা জিততে পেরেছে মাত্র একবার, ২০১৭ সালে।
প্লে–অফের আগে বড় বড় নাম দলে নেওয়ার দিকে মনযোগ দেয় দলটি। এই সিদ্ধান্ত অনেক সময় দলটির জন্য কাজে লাগে না। দুয়েক ম্যাচের জন্য এসে অনেক ক্ষেত্রে সেই সব ক্রিকেটাররা পারফর্ম করতে পারেন না।
গত বছর এলিমিনেটরে যেমন দলটি টিম ডেভিড, আন্দ্রে রাসেলদের দলে নিয়েছিল। সে কারণে পুরো টুর্নামেন্টে পারফর্ম করা ইফতিখার আহমেদক একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হয়। সেই ম্যাচে মাত্র ৮৫ রানে গুটিয়ে যায় রংপুর।
চোখ রাখুন রাকিবুলের দিকে। এর আগে তিনি বিপিএলে ২২ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছেন। তবে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে দারুণ বোলিং করার পর রাকিবুলের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। এবার তিনি খেলবেন দলের মূল স্পিনার হিসেবে। দেখা যাক তিনি কেমন করেন।
দেশি ক্রিকেটার: নুরুল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাঈম হাসান, মেহেদী হাসান (সোহাগ), মাহমুদউল্লাহ, আবদুল হালিম, কামরুল ইসলাম ও ইফতেখার হোসেন।
বিদেশি ক্রিকেটার: খাজা নাফি, সুফিয়ান মুকিম, ডেভিড ম্যালান, কাইল মায়ার্স, খুশদিল শাহ, ইফতিখার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, আকিফ জাভেদ, এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক