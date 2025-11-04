রাইজিং এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলে আছেন কারা

ইমার্জিং এশিয়া কাপ নাম বদলে হয়ে গেছে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ। টুর্নামেন্টটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পাঠানো নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ত বিসিবি। তবে এবার আকবর আলীর নেতৃত্বে তুলনামূলক তরুণদের নিয়েই রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের জন্য ‘এ’ দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
এই দলের নেতৃত্বে আছেন ২০২০ সালে বাংলাদেশকে যুব বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক আকবর আলী। জাতীয় দলে খেলেছেন—এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে ইয়াসির আলী, মাহিদুল ইসলাম ও আবু হায়দার কিছুটা অভিজ্ঞ।
তবে টপ অর্ডারে জায়গা পেয়েছেন জিশান আলম, হাবিবুর রহমানের মতো তরুণেরা। সুযোগ পেয়েছেন বর্তমান অনূর্ধ্ব-১৯ দলে থাকা ক্রিকেটার জাওয়াদ আবরার। দলে চমক বলতে লেগ স্পিনার স্বাধীন ইসলামের সুযোগ পাওয়া। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে দলে আছেন তোফায়েল আহমেদ ও আবদুল গাফফার।
কাতারের দোহায় রাইজিং স্টারস টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৪ নভেম্বর। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ওমান। বাংলাদেশের টুর্নামেন্ট শুরু ১৫ নভেম্বর, হংকংয়ের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
টুর্নামেন্টে খেলবে ৮টি দল। গ্রুপ ‘এ’–তে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, হংকং ও শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ ‘বি’–তে ভারত, ওমান, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
আকবর আলী (অধিনায়ক) , জিশান আলম, হাবিবুর রহমান, জাওয়াদ আবরার, আরিফুল ইসলাম, ইয়াসির আলী, মাহিদুল ইসলাম, রাকিবুল হাসান, মেহরব হোসেন, আবু হায়দার, তোফায়েল আহমেদ, স্বাধীন ইসলাম, রিপন মণ্ডল, আবদুল গাফফার, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।