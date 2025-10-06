মহানগরকে উড়িয়ে শেষ চারে আকবরের রংপুর

শেষ চারের চার দলকে পেয়ে গেছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ টি-টোয়েন্টি। সিলেটে আজ ঢাকা মহানগরকে ৩ উইকেটে হারিয়ে চতুর্থ দল হিসেবে শেষ চারে উঠেছে রংপুর বিভাগ। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচের আগে মহানগরের চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল রংপুর। আজ ম্যাচ জিতে পয়েন্ট সমান করে নেট রান রেটেও মহানগরকে পেছনে ফেলেছে আকবর আলীর দল।
আগে ব্যাটিং করে পুরো ২০ ওভার খেলে মহানগর ৮ উইকেট হারিয়ে করতে পারে ৯০ রান। এই রান পেরোতে ৭ উইকেট হারালেও ১১ ওভারেই জয় পেয়ে যায় রংপুর। তাতে নেট রান রেট নিয়ে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় দলটির। রানতাড়ায় রংপুরের হয়ে ২২ বলে সর্বোচ্চ ২৬ রান করেছেন জাহিদ জাভেদ।
৭ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ হওয়া রংপুরকে খেলতে হবে এলিমিনেটর। বৃহস্পতিবার সেই ম্যাচে রংপুরের প্রতিপক্ষ কারা, সেটি নির্ধারিত হবে আগামীকাল। দলটির সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম, খুলনা কিংবা ঢাকা বিভাগ। ৬ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা চট্টগ্রাম আগামীকাল খেলবে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে থাকা ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থাকা খুলনা ও প্রথম পর্ব থেকেই বাদ পড়ে যাওয়া সিলেট।
চট্টগ্রাম ও খুলনা জিতলে এই দুই দল প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে। সে ক্ষেত্রে এলিমিনেটরে রংপুরের প্রতিপক্ষ হবে ঢাকা বিভাগ। চট্টগ্রাম ও খুলনা দুই দলই হেরে গেলে নেট রান রেটে নির্ধারিত হবে এই দুই দলের মধ্যে কারা এলিমিনেটর খেলবে, সেটি। তবে ঢাকা চট্টগ্রামকে হারালে আর খুলনা জিতলে এলিমিনেটর হবে চট্টগ্রাম-রংপুরের মধ্যে।