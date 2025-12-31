সময়টা কোন ক্রিকেটারের কেমন যাচ্ছে, সেটার সূচক বলা যায় আইসিসি র্যাঙ্কিংকে। বছর শেষে এই সূচকের সিংহাসনগুলো কোনটা কার দখলে? একনজরে দেখে নেওয়া যাক ২০২৫ সালটা রাজকীয়ভাবে শেষ করলেন কারা।
টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে বছর শেষ করলেন জো রুট। তবে ইংলিশদের জন্য খুশির খবর আরও আছে। রুটের ঠিক পরেই দুই নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন হ্যারি ব্রুক। সবশেষ হালনাগাদে তিন ধাপ লাফ দিয়েছেন এই তরুণ। তিনে কেইন উইলিয়ামসন, চারে ট্রাভিস হেড আর পাঁচে আছেন স্টিভ স্মিথ।
ওয়ানডেতে চলছে সেই চিরচেনা ভারতীয় আধিপত্য। রোহিত শর্মা শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ঠিকই, তবে তাঁর ঘাড়ে তপ্ত নিশ্বাস ফেলছেন বিরাট কোহলি। দুই ধাপ এগিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন কোহলি। পরের তিনটি স্থানে আছেন ড্যারিল মিচেল, ইব্রাহিম জাদরান ও শুবমান গিল।
টি-টোয়েন্টির মারকাটারি মেজাজে এখন রাজত্ব করছেন অভিষেক শর্মা। তরুণের এই ঝোড়ো গতির ব্যাটিংয়ের পেছনে পড়ে গেছেন ফিল সল্ট। তিলক বর্মা, পাতুম নিশাঙ্কা আর জস বাটলারও আছেন সেরা পাঁচে, তবে অভিষেকের সিংহাসনটা এখন বেশ মজবুত।
টেস্ট বোলারদের শীর্ষে থেকে বছর শেষ করছেন ভারতের যশপ্রীত বুমরা। তবে তাঁর পেছনেই বেশ জোরেশোরে দৌড়াচ্ছেন মিচেল স্টার্ক। এক ধাপ এগিয়ে স্টার্ক এখন যৌথভাবে দুইয়ে, তাঁর সঙ্গী পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার নোমান আলী। চোটের কারণে অ্যাশেজে মাত্র এক টেস্ট খেলতে পারা প্যাট কামিন্স পিছিয়ে গেছেন চারে, আর কিউই পেসার ম্যাট হেনরি পাঁচে থেকে বিদায় জানাচ্ছেন বছরকে।
ওয়ানডের বল হাতে মায়াজাল বুনেছেন রশিদ খান। আফগান এই স্পিনার আছেন চূড়ায়। দুইয়ে চোট কাটিয়ে ফেরা জফরা আর্চার। তিন ধাপ এগিয়ে তিন নম্বর জায়গাটি ছিনিয়ে নিয়েছেন ভারতীয় স্পিনার কুলদীপ যাদব। চারে আছেন মহেশ তিকশানা, পাঁচে কেশব মহারাজ।
টি-টোয়েন্টি বোলারদের শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করছেন ভারতের বরুণ চক্রবর্তী। বেশ কিছুদিন ধরেই টি-টোয়েন্টি বোলারদের শীর্ষে বরুণ। জ্যাক ডাফি, রশিদ খান, আবরার আহমেদ, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা আছেন যথাক্রমে দুই থেকে পাঁচে। এ সপ্তাহের হালনাগাদে টি-টোয়েন্টির ব্যাটসম্যানদের মতো বোলারদেরও কোনো পরিবর্তন আসেনি।
টেস্টে এক নম্বর অলরাউন্ডারের জায়গাটা ইদানীং নিজের জন্য যেন পাকা করে ফেলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। ওয়ানডেতে চমক দেখিয়েছেন আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই, আর টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডার হিসেবে সবার ওপরে থেকে বছর শেষ করলেন পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব।