রোমাঞ্চকর জয় ও ২ উইকেট তাসকিনের

বল হাতে তাসকিন আহমেদের সময়টা ভালোই কাটছে। গতকাল রাতে আবুধাবিতে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে বাংলাদেশের এই পেসার উইকেট নিয়েছেন ২টি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগ ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টিতে সর্বশেষ ৩ ম্যাচে তাসকিন উইকেট নিয়েছেন ৭টি, সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচে তাঁর শিকার ৮ উইকেট।

তাসকিনের ২ উইকেট নেওয়ার এই ম্যাচে তাঁর দল শারজা ওয়ারিয়ার্স জিতেছে ৪ উইকেট। নাইট রাইডার্সের ১৩৪ রান দলটি তাড়া করে জিতেছে ইনিংসের শেষ বলে।

শেষ ওভারে জয়ের জন্য শারজার প্রয়োজন ছিল ১২ রান, ক্রিজে থাকা ইংলিশ দুই ক্রিকেটার জেমস রিউ ও আদিল রশিদ আন্দ্রে রাসেলের করা ওভারটিতে এই সমীকরণ মিলিয়ে ফেলেন। ৮ ম্যাচে এটি তাসকিনদের তৃতীয় জয়।

তাসকিন কাল কিছুটা খরুচে ছিলেন। ৪ ওভারে রান দিয়েছেন ৪১। যদিও শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। ইনিংসের প্রথম ওভারেই আউট করেন ইংলিশ ওপেনার ফিল সল্টকে।

উইকেট পান নিজের পরের ওভারেও। এবার আউট করেন আরেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স হেলসকে। তাসকিনকে পাওয়ার প্লের মধ্যেই তিন ওভার করান শারজা অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। এই ৩ ওভারে তিনি রান দেন ১৬, উইকেট ২টি। দারুণই বলতে হবে।

তাসকিনের ওপর ঝড়টা যায় ম্যাচের ১৯তম ওভারে তাঁর কোটার শেষ ওভারে। সেই ওভারে তাসকিন দেন ২৫ রান। আন্দ্রে রাসেল জেসন হোল্ডার দুটি করে মোট চারটি ছক্কা মারেন। এ কারণেই তাসকিন কিছুটা খরুচে।

তাসকিনের দলে সেরা বোলার ছিলেন স্পিনার আদিল রশিদ। ৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। ম্যাচসেরাও হয়েছেন আদিল রশিদ।

