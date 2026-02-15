ক্রিকেটের আঁচে বৈরিতার বরফ গলবে তো?

কলম্বোর হোটেলে জায়গা নেই। প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের ৩৫ হাজার আসনের সব টিকিটও শেষ। কালোবাজারে মিললেও দাম চার গুণ বেশি। ভারত থেকে কলম্বো যাওয়ার ফ্লাইটে টিকিটের দামও আকাশছোঁয়া। শ্রীলঙ্কার ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট থেকে জানা গেছে, ফেব্রুয়ারির প্রথম ১০ দিনে শ্রীলঙ্কায় আসা ১ লাখ পর্যটকের প্রায় ২০ শতাংশই এসেছেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি দেখতে।
আজ সেই ম্যাচ—যে ম্যাচ হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিল ক্রিকেটটাই। শেষ পর্যন্ত আইসিসির কূটনৈতিক তৎপরতায় এ ম্যাচ ও ক্রিকেট পুনরুদ্ধার হলেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ এমনিতেই ক্রিকেটে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই, এবার টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে রাজনৈতিক কারণে ম্যাচটি নিয়ে শঙ্কা তৈরি হওয়াই কি মানুষের আগ্রহের পারদ চূড়ায় ওঠার কারণ? নইলে বার্তা সংস্থা এএফপি কীভাবে ধারণা করে ‘শোডাউন ইন কলম্বো’য় ভাঙতে পারে দর্শকের রেকর্ড!
অথচ কিছুদিন আগে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনই ভেঙে যেতে বসেছিল। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বাংলাদেশ দলকে নিরাপত্তাশঙ্কায় ভারতে পাঠাতে রাজি হয়নি বিসিবি। কিন্তু বিসিবির শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ আইসিসি যেমন মানেনি, তেমনি বাংলাদেশও নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় শেষ পর্যন্ত তাদের ছাড়াই হচ্ছে এবারের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ।
ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরুর জ্বালামুখ ছিল বাংলাদেশের বাদ পড়ার ঘটনাই। কারণ, পাকিস্তান এরপরই কলম্বোর আজকের ভারত ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেয়। স্বয়ং দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ঘোষণা দেন—বাংলাদেশের পাশে থাকতেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত।
পাকিস্তানে সিদ্ধান্ত অটল থাকলে বিশ্ব ক্রিকেটই বড় আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ত। আইসিসি তাই উদ্যোগী হয়ে লাহোরে পিসিবি ও বিসিবির সঙ্গে যৌথ সভা করে সংকট নিরসনের জন্য। সেই সভায় আইসিসি বেশ কিছু শর্ত পূরণের আশ্বাস দেওয়ার পরই পাকিস্তান সরকার পিসিবিকে ম্যাচটি খেলার অনুমতি দেয়।
তবে এখন আর এটি শুধু একটি ক্রিকেট ম্যাচই নয়; ভারত–পাকিস্তান মহারণের বাইরেও এই ম্যাচের একটি পরিচিতি দাাঁড়িয়ে গেছে। এটি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে উপমহাদেশীয় ক্রিকেটের বরফ গলানোর কূটনীতির উপলক্ষও। আজকের ম্যাচে তাই আইসিসি আমন্ত্রণ জানিয়েছে এশিয়ার বড় পাঁচটি বোর্ডের প্রধানদের।
ক্রিকেট মাঠে ভারত–পাকিস্তান বৈরিতা বহু বছরের পুরোনো। নতুন করে সেটি সামনে আসে গত বছর সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে দুই দলের অধিনায়ক ও খেলোয়াড়দের হাত না মেলানোর ঘটনায়। এমনকি এশিয়া কাপের ট্রফিও বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি ভারতকে। দুই দেশের মধ্যে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনারই প্রভাব পড়েছিল আসলে এশিয়া কাপে। টুর্নামেন্টের তিন ম্যাচেই হারা পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান অবশ্য গতকাল কলম্বোর সংবাদ সম্মেলনে খেলোয়াড়ি চেতনাকে সামনে টেনে বল ঠেলেছেন ভারতের কোর্টে।
‘খেলাটা ক্রিকেটের চিরাচরিত চেতনার মধ্যেই হওয়া উচিত। আমি কী আশা করি সেটা বিষয় নয়। ক্রিকেট শুরুর পর থেকে যেভাবে খেলাটা হয়ে আসছে, সেভাবেই এটা খেলা উচিত। বাকি সিদ্ধান্ত তাদের (ভারত), তারা যা খুশি করতে পারে’—বলেছেন সালমান।
দুই দলের অধিনায়কই জানিয়েছেন, অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও তাঁরা খেলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সূর্যকুমার আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘এই ম্যাচের জন্য আমাদের ফ্লাইট বুক করা ছিল। মনোযোগ ছিল শুধু প্রস্তুতিতে।’
তবে সূর্যের মেজাজ গতকাল তেমন গনগনে ছিল না। ওপেনার অভিষেক শর্মা খেলতে পারবেন কি না— প্রশ্নে খুঁচিয়েছেন সালমানকে। ‘সালমান চাইলে অভিষেক খেলবে’—বলেন হালকা মেজাজে থাকা সূর্য। পরে অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠা অভিষেক খেলবেন বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি। কিন্তু নিশ্চিত করতে কিছু বলেননি পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাবেন কি না সেই প্রশ্নের উত্তরে, ‘টসের সময় দেখা যাবে, ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন।’
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ৮ বার ভারতের মুখোমুখি হয়ে একবারই জিতেছে পাকিস্তান। কিন্তু তাদের দ্বৈরথে অতীত পরিসংখ্যানের প্রভাব থাকে সামান্যই। আগে কী হয়েছে না হয়েছে, সেটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামনে থাকা ম্যাচটি জেতা। সে লক্ষ্যে আজ পাকিস্তানের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন অফ স্পিনার উসমান তারিক। বোলিং অ্যাকশনের জন্য তাঁকে অন্য স্পিনারদের চেয়ে একটু আলাদাই লাগে। প্রশ্ন আছে তাঁর অ্যাকশন নিয়েও। যদিও সূর্য উসমানকে কীভাবে খেলবেন, শুধু সেটা নিয়েই বলেছেন, ‘সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন হলেও সেটা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সে একটু অন্য রকম, তাই বলে আমরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না।’
অবশ্য না চাইলেও ভারত, পাকিস্তান দুই দলকেই তৃতীয় এক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হতে পারে—প্রকৃতি! শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাস, সন্ধ্যায় ম্যাচ শুরুর আগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে কলম্বোতে। বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ। দুটি করে ম্যাচ জেতায় এটা দুই দলের জন্য সুপার এইটে ওঠার ম্যাচও। যে জিতবে তাঁরাই উঠে যাবে। আর বৃষ্টিতে ম্যাচ পণ্ড হলে ভাগাভাগি হবে পয়েন্ট, কারণ রিজার্ভ ডে নেই। তবে আগুনে লড়াইয়ের সবকিছুই যে ম্যাচের আগে মজুত আছে, সে ম্যাচে বৃষ্টি কাম্য নয় কারোরই।
কেউ কেউ বলছেন, আজকের ম্যাচটা আসলে পাকিস্তানের তিন স্পিনার বনাম ভারতের ব্যাটসম্যানদের লড়াই। আবার বরুণ চক্রবর্তী–অক্ষর প্যাটেলদের কারণে উল্টোটাও বলা যায়। প্রেমাদাসার উইকেট একটু মন্থর হলেও স্পিনবান্ধব বলা যাবে না। এ মাঠে আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে পেসাররা পেয়েছেন ৩২৩ উইকেট, স্পিনাররা ২৮২। টি–টুয়েন্টি সংস্করণে এ মাঠে ১৫ ম্যাচের ১১টিতেই জিতেছে ভারত। পাকিস্তান ৭ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৫টি।
এসব সংখ্যায় সম্ভাব্য সমীকরণ মেলানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, আজকের ম্যাচ দিয়ে উপমহাদেশের ক্রিকেট থেকে বৈরিতার বাতাস দূর করে দেওয়া। কঠিন সেই কাজটা পারবে তো আইসিসি?