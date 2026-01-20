লিটন দাস
আমরা জানি না কোন দেশে যাব, কাদের বিপক্ষে খেলব: বিশ্বকাপ নিয়ে লিটন

‘আপনাদের সঙ্গে কি কোনো যোগাযোগ হয়েছে?’
উত্তরটা লিটন দাস দিলেন এক শব্দেই, ‘না’।

‘আলোচনা কি করা উচিত ছিল?’ এবার তিনি বললেন শুধু এটুকুই, ‘আমি জানি না, আমার সঙ্গে কথা হয়নি।’

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে লিটন দুবার করলেন পাল্টা প্রশ্নও, ‘আপনি কি নিশ্চিত আমরা বিশ্বকাপ খেলব?’

বিপিএলের এলিমিনেটরে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে রংপুর রাইডার্স হেরে যাওয়ার পর মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে এসে লিটন দাসের বেশির ভাগ প্রশ্নই থাকল বিশ্বকাপ নিয়ে। জাতীয় দলের টি–টুয়েন্টি অধিনায়কও কিছু বিষয়ে জানিয়েছেন নিজের ভাবনা, কিছু বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

দুই সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেটের আলোচনার কেন্দ্রে ভারতে তাদের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া। এই টুর্নামেন্টে লিটনকে অধিনায়ক করে দলও ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলবে কি না, খেললে ম্যাচগুলো কি শ্রীলঙ্কায় হবে, নাকি ভারতে, সে বিষয় চূড়ান্ত কিছু বোঝা যাচ্ছে না এখনো।

আপনারা তো এর মধ্যেই দল জানেন যে কোন ১৫ জন যাবে। সেই ১৫ জনও এখনো জানে না যে আমরা কোন দেশে যাব বা কাদের বিপক্ষে খেলব।
এক বছর ধরে টি–টুয়েন্টি দলের নেতৃত্বে লিটন। এই সময়ে নানা উত্থান–পতনের ভেতর দিয়ে কিছু ক্রিকেটারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন লিটন। তাঁর অধীনে টানা পাঁচটি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। পুরো সময়টাতেই লিটনের পরিকল্পনা ছিল বিশ্বকাপ মাথায় রেখেই।

কিন্তু এখন বিশ্বকাপ শুরুর দুই সপ্তাহ আগে কোথায় খেলবে, কোন গ্রুপে থাকবে কিংবা আদৌও বাংলাদেশ খেলবে কি না, তা নিয়েই অনিশ্চয়তা কাটছে না। এক বছর ধরে দল গুছিয়ে এই অনিশ্চয়তার সময়েও লিটনের জন্য স্বস্তি, ক্রিকেটাররা বিপিএলে খেলছেন টি–টুয়েন্টি সংস্করণের ম্যাচই।

তবে অনিশ্চয়তার দোলাচলে তাঁদের মানসিক অবস্থাটাও টের পাওয়া গেল লিটনের কথায়, ‘যদি আপনি জানতেন যে আপনার গ্রুপে কে থাকবে, আপনি কোন দেশে যাচ্ছেন, এটা সাহায্য করত। এখন যে জিনিসটা হাতেই নেই আমার বা আমাদের…। আপনারা তো এর মধ্যেই দল জানেন যে কোন ১৫ জন যাবে। সেই ১৫ জনও এখনো জানে না যে আমরা কোন দেশে যাব বা কাদের বিপক্ষে খেলব। আমার জায়গা থেকে আমি যেমন অনিশ্চয়তায় আছি, সবাই অনিশ্চয়তায়। আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে পুরো বাংলাদেশই অনিশ্চিত।’

বিপিএল থেকে বাদ পড়েছে রংপুর রাইডার্স

মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলতে চায় তারা। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত কি না জানতে চাইলে লিটন জানান, এ নিয়ে মন্তব্য করতে চান না।

পুরো পরিস্থিতি আদর্শ কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘দেখেন ভাইয়া, অনেক কিছুই জীবনে আদর্শ নয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে চলে এলে ওটাকে গ্রহণ করে নিতে হবে।’

জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপের জন্য মাঠের প্রস্তুতিটা এখন চলছে বিপিএলেই। সেখানেই আজ এলিমিনেটরে আগে ব্যাট করে পুরো ২০ ওভার খেলে ১১১ রান করে লিটনের দল রংপুর। সেই রানও সিলেট তাড়া করেছে শেষ বলে গিয়ে।

এমন উইকেট টি–টুয়েন্টির জন্য আদর্শ মনে করেন না লিটন, ‘টি-টোয়েন্টির জন্য এটা আদর্শ উইকেট নয়, আমি এটুকু বলতে পারি। বিশ্বকাপের জন্য (আদর্শ) কি না, এটা আমি জানি না। প্লে–অফের ম্যাচে আরও ভালো উইকেট আশা করছিলাম।’

