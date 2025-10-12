রশিদের বল নয়, রশিদকে খেলতে গিয়েই এমন হার—বললেন মুশতাক

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানেরা রশিদ খানের বল নয়, রশিদ খানকে খেলেছে বলে মনে করেন স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। সামনে যে ডেলিভারি আছে সেটা বিবেচনায় নেওয়ার চেয়ে তাঁরা বোলার রশিদের খ্যাতির দিকে বেশি মনোযোগী বলে মনে হয়েছে তাঁর।
গতকাল শারজায় তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের ১৯০ রান তাড়া করতে নেমে ১০৯ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। রশিদ একাই নেন ১৭ রানে ৫ উইকেট। এরপর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের রশিদকে খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলেন মুশতাক।
পাকিস্তানের সাবেক লেগ স্পিনার মুশতাক আহমদ বলেন, রশিদের ধারাবাহিক লাইন-লেংথই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানেরাও বল আর বোলারকে আলাদা করতে পারছেন না, ‘আমার মনে হয় তারা রশিদকে খেলছে, বলকে নয়। রশিদ খুব বেশি টার্ন করায় এমন বোলার নয়, কিন্তু সে খুব অভিজ্ঞ। উইকেট-টেকার বোলার। তার লাইন ও লেংথ খুব ধারাবাহিক। আমার মনে হয়, আমাদের কখনো কখনো বলকে খেলতে হবে, বোলারকে নয়।’
রশিদ খান খুব ভালো ভালো বোলার, এটা না ভেবে তাঁর ডেলিভারি বিবেচনায় নিয়ে খেলা দরকার মনে করেন মুশতাক, ‘যদি তোমার মানসিক দৃঢ়তা ভালো হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যে কোনো বোলারের বিপক্ষেই খেলতে পারবে। রশিদ বহু বছর ধরে আফগানিস্তানের হয়ে সফল। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমাদেরও জানা উচিত—বলকে খেলতে হবে, বোলারকে নয়।’
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮১ রানে হারার আগে বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ৫ উইকেটে। দুই ম্যাচেই আফগানিস্তানের স্পিনারদের বিপক্ষে বাংলাদেশের মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যানেরা অস্বস্তিতে ভুগেছেন। দুটি ম্যাচে ১১ থেকে ৪০ ওভারের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের গড় রান ১৮.৭০, যেখানে আফগানিস্তানের ২৯.৩৭। আফগানিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানেরা হাঁসফাঁস করেছেন বেশি।
শুধু চলমান সিরিজই নয়, বাংলাদেশের মিডল অর্ডার ভালো করছে না বছরজুড়েই।
২০২৫ সালে ম্যাচের মাঝের সময়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং গড় ২১.৮৬, যা আগের দুই বছরের ৩৫.১০ রানের তুলনায় অনেক কম। এমনকি ২০০৭ সালের পর ১১ থেকে ৪০ ওভারে বাংলাদেশের ব্যাটিং গড় এত কমে নামেনি আর।
ওয়ানডের মাঝের ওভারে ভালো করতে নিয়মিত সিঙ্গেল, ডাবলে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ মুশতাকের, ‘মাঝের ওভারে স্পিনারদের বিপক্ষে ভালো টেকনিক থাকতে হবে। ভালো বলেও কীভাবে সিঙ্গেল নেওয়া যায় সেটা জানতে হবে। তুমি যদি স্ট্রাইক রোটেট করতে পারো, তাহলে সেটা তোমার চেয়ে বোলারের ওপর বেশি চাপ ফেলবে। আমার মনে হয়, যখন অনেক ডট বল হয়, তখনই বড় শট খেলার প্রয়োজন পড়ে, আর সেখানেই উইকেট হারানো শুরু হয়। আমি নিজে একজন স্পিনার হিসেবে জানি, যেসব ব্যাটার সহজে রান নেয়-সিঙ্গেল ও ডাবল নেয়-তারা স্পিনারের ওপর অনেক চাপ তৈরি করে।’
সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে মঙ্গলবার।