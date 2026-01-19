কোহলির সেঞ্চুরিও তাহলে বৃথা যায়

ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫৪তম সেঞ্চুরির পথে বিরাট কোহলি
ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫৪তম সেঞ্চুরির পথে বিরাট কোহলি
খেলা ডেস্ক

বিরাট কোহলিকে বলা হয়ে থাকে ‘চেজ মাস্টার’। রান তাড়ায় তাঁর সাফল্যের হার বেশ ভালো বলেই এমন তকমা। তবে কখনো কখনো শুধু নিজে রান করলেই যে হয় না, সেটিই গতকাল আরও একবার টের পেলেন সাবেক ভারত অধিনায়ক।

ইন্দোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে রান তাড়ায় ১২৪ রান করেও কোহলি পরাজিত দলে। ৪১ রানে ম্যাচ হেরে সিরিজও হেরেছে তাঁর দল ভারত। রান তাড়ায় সেঞ্চুরি করেও হারতে হয়েছে—কোহলির জন্য এমন অভিজ্ঞতা বিরলই।

এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে ৫৪টি সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। এর মধ্যে ২৯টিই রান তাড়ায়। কোহলির এই সেঞ্চুরিগুলোর ২৪টিতেই জিতেছে ভারত। হার নিউজিল্যান্ডেরটিসহ মাত্র পাঁচটিতে। আগের চারটি ছিল ২০১৪ সালে নেপিয়ারে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে (১২৩), ২০১৬ সালে ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে (১০৬), ২০১৮ সালে পুনেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (১০৭) এবং ২০১৯ সালে রাঁচিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে (১২৩)।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডটা ২০২৩ বিশ্বকাপে শচীন টেন্ডুলকারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন কোহলি। গতকাল তিনি টেন্ডুলকারের আরেকটি সেঞ্চুরির রেকর্ড কেড়েছেন। এই রেকর্ডটি সবচেয়ে বেশি মাঠে ওয়ানডে সেঞ্চুরির।

কোহলি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ১০৮ বলে করেছেন ১২৪ রান। ৩১১ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের এটি তাঁর ৫৪তম সেঞ্চুরি। এই সেঞ্চুরিটি কোহলি পেয়েছেন ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে। এ নিয়ে ওয়ানডতে ৩৫টি ভেন্যুতে সেঞ্চুরি করলেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। ওয়ানডেতে ৩৪টি ভেন্যুতে সেঞ্চুরি করেছিলেন শচীন টেন্ডুলকার।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ভেন্যুতে সেঞ্চুরির রেকর্ডে তৃতীয় নামটিও এক ভারতীয়র। আরেক সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মা ২৬টি ভেন্যুতে সেঞ্চুরি করেছেন। ২১টি করে ভেন্যুতে সেঞ্চুরি করে এরপর আছেন দুই দক্ষিণ আফ্রিকান হাশিম আমলা ও এবি ডি ভিলিয়ার্স।

শুধু টেন্ডুলকারেরই নয়, কোহলি কাল ভেঙেছেন রিকি পন্টিং ও বীরেন্দর শেবাগের মতো তারকাদের রেকর্ডও। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সপ্তম সেঞ্চুরি পেয়েছেন কোহলি। কিউইদের বিপক্ষে ওয়ানডেতে যা সেঞ্চুরির রেকর্ড। ৬টি করে সেঞ্চুরি নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়ার পন্টিং ও ভারতের শেবাগ।
দল হেরেছে এমন ওয়ানডেতে কোহলির সর্বোচ্চ। কোহলি সেঞ্চুরি করেছেন এমন ৯টি ওয়ানডেতে হেরেছে ভারত। সেঞ্চুরি করেও কোহলির চেয়ে বেশি ওয়ানডেতে হারের স্বাদ পেয়েছেন দুজন—শচীন টেন্ডুলকার (১৪) ও ক্রিস গেইল (১১)।
