৩২ বলে সেঞ্চুরি করলেন সূর্যবংশী, ১৫ ছক্কায় ১৪৪

খুব কম বয়সে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হইচই ফেলে দেওয়া বৈভব সূর্যবংশী এবার নতুন কীর্তি গড়েছেন। আজ রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৪২ বলে ১৪৪ রান করেছেন ভারত ‘এ’ দলের এই ১৪ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান।
১৫ ছক্কায় খেলা ঝোড়ো ইনিংসটিতে সূর্যবংশী সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন ৩২ বলে। যা ভারতের ছেলেদের ক্রিকেটে যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম।
এর আগে গত বছর ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন অভিষেক শর্মা ও উর্বিল প্যাটেল। ২০১৮ সালে ঋষভ পন্ত তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন ৩২ বলে।
এশিয়ার উদীয়মান ক্রিকেটারদের নিয়ে কাতারের দোহায় এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস (আগের নাম ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ) শুরু হয়েছে আজ। টেস্ট খেলুড়ে পাঁচ দেশের ‘এ’ দলের সঙ্গে টুর্নামেন্টে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও হংকংয়ের জাতীয় দল।
দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে জিতে ভারত করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯৭ রান। ওপেনিংয়ে নামা সূর্যবংশী নিজের খেলা তৃতীয় বলে মারেন প্রথম চার, ষষ্ঠ বলে প্রথম ছয়। এরপর শুধু ব্যাটই চালিয়ে গেছেন এই বাঁহাতি।
সূর্যবংশী ফিফটি পূর্ণ করেন ১৬ বলে। পরের ১৬ বলে পৌঁছে যান সেঞ্চুরিতে। শতরানে পৌঁছানোর পথে ইনিংসের এগারোতম ওভারে হর্ষিত কৌশিককে টানা চার বলে মারেন ছক্কা, পঞ্চম বলে চার।
শেষ পর্যন্ত ১৩তম ওভারে মোহাম্মদ ফরাজউদ্দিনের বলে আহমেদ তারিককে যখন ক্যাচ দেন, সূর্যবংশীর নামের পাশে ৪২ বলে ১৪৪ রান, ১১টি চার ১৫টি ছক্কা। ১৪ বছর বয়সী সূর্যবংশীর দেড় শ-ছুঁই ইনিংসটির পর ভারত ‘এ’ দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসে জিতেশ শর্মার ব্যাট থেকে। ৩২ দলের ইনিংসে ৮ চার ৬ ছক্কায় ৮৩ রান করেন অধিনায়ক জিতেশ।
সংযুক্ত আরব আমিরাত ২৯৭ রান তাড়া করতে নেমে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৬.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৫ রান করেছিল।