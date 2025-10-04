বোল্টের ক্রিকেটারদের নিয়ে রিলে দলে থাকবেন কোহলি, ব্রেট লি ও জন্টি রোডস

অলিম্পিক আটবারের চ্যাম্পিয়ন স্প্রিন্ট কিংবদন্তি উসাইন বোল্ট এবার ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়লেন তাঁর স্বপ্নের রিলে দল। সেই দলে জায়গা পেয়েছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। মাঠে কোহলির গতি ও ক্ষিপ্রতাই তাঁকে দলে জায়গা দিয়েছে, বলেছেন বোল্ট। জ্যামাইকান কিংবদন্তি আরও জানান, তাঁর রিলে দলে থাকবেন অস্ট্রেলিয়ার ব্রেট লি ও দক্ষিণ আফ্রিকার জন্টি রোডসও।
বোল্ট বর্তমানে ভারত সফরে আছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোল্ট এই দল গড়েছেন। সেখানে বোল্ট বলেছেন, ‘এ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। আমার মনে হয় কোহলিকে রাখতে হবে। ও আসলেই খুব দ্রুতগামী। ব্রেট লি থাকবে, আর জন্টি রোডসের নামও বলব।’
বোল্ট বলেন, একসময় ক্রিকেটই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি ছিলেন ফাস্ট বোলার। কিন্তু তাঁর ক্রিকেট কোচই একদিন তাঁকে দৌড়ে নামার পরামর্শ দেন। কোচের পরামর্শেই তিনি ট্র্যাকে নামেন এবং পরের ইতিহাস তো সবারই জানা। বোল্টের ভাষায়, ‘আমার ক্রিকেট কোচই আমাকে ট্র্যাকে নামান। আমি তখন ফাস্ট বোলার ছিলাম। কোচ আমাকে দৌড়াতে দেখে বললেন, ‘‘ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে চেষ্টা করে দেখো তো’’। আমি চেষ্টা করলাম আর দারুণ করলাম। প্রতিভা ছিল, তাই সেটিই চালিয়ে গেছি।’
স্প্রিন্টার না হলে ক্রিকেটারই হতেন বলে জানিয়েছেন বোল্ট, ‘নিশ্চয়ই ক্রিকেটার হতাম। হ্যাঁ, যদি আমার ক্রিকেট কোচ না বলতেন, ‘ট্রাকে চেষ্টা করে দেখো’, আমি হয়তো ক্রিকেটেই থাকতাম। কারণ, আমার বাবা ছিলেন ক্রিকেটভক্ত, বেড়ে ওঠার সময় তাই ক্রিকেটটাই জেনেছি শুধু। ফুটবলও সামান্য খেলতাম; কিন্তু যা কিছু জানতাম, সেটি ছিল ক্রিকেট।’
ভারত সফরে এবার ফুটবল ম্যাচেও অংশ নেন বোল্ট। মুম্বাইয়ের মুকেশ মিলসে অনুষ্ঠিত পাঁচজনের এক প্রদর্শনী ম্যাচে খেলেন তিনি। আয়োজক ছিল পুমা ইন্ডিয়া। এতে অংশ নেয় মুম্বাই সিটি এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও বলিউড তারকারা। তাতে গতি, দক্ষতা আর হাসিখুশি উপস্থিতিতে দর্শকদের মাতান বোল্ট। ম্যাচ শুরুর আগে বলিউড তারকা কারিনা কাপুর খান পারফর্ম করেন।
ম্যাচ শেষে বোল্ট বলেন, ‘ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের পরে ফুটবল আমার অন্যতম প্রথম ভালোবাসা। মুম্বাইয়ে এসে খেলোয়াড়, তারকা আর ভক্তদের সঙ্গে মাঠে নামা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। আবেগ, উন্মাদনা, মাঠের পরিবেশ—এসবের রেশ থাকে শেষ বাঁশি বাজানোর অনেক পরও।’
ম্যাচে ভারতের সেরা ফুটবলার সুনীল ছেত্রী ও গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুও ছিলেন। এটাই অবশ্য বোল্টের প্রথম ভারত সফর নয়। ২০১৪ সালে বেঙ্গালুরুতে যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে একটি ক্রিকেট প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন। তখন ১০০ মিটার দৌড়েও মুখোমুখি হয়েছিলেন এই দুই তারকা।