টসে হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

লিটন, জাকেরদের আগে ব্যাট করতে দেখা—বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চয় এটাই চাইছিলেন। সমর্থকদের আশা আজ পূরণ হয়েছে। টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। আগের দুই ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লিটন দাস।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস। সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচ।
প্রথম দুই ম্যাচ জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের দলের সামনে আজ ডাচদের প্রথমবারের মতো ধবলধোলাই করার সুযোগ।