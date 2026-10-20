ফিফটির পর ৬ উইকেট, অবিশ্বাস্য মিনহাসে পাকিস্তানের বড় জয়

ব্যাট হাতে প্রথম ফিফটি, আর বল হাতে ক্যারিয়ার সেরা ৬ উইকেট—অলরাউন্ডার আরাফাত মিনহাসের অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সে ঘরের মাঠে ইংলিশদের উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। ত্রিদেশীয় সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে আজ ইংল্যান্ডকে ৮৭ রানে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। টানা দুই ম্যাচ জিতল পাকিস্তান।
রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান ৯ উইকেটে করে ৩০২ রান। দলীয় ১৩৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে যখন স্বাগতিকেরা ধুঁকছিল, সেখান থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন হাসান নেওয়াজ ও আরাফাত মিনহাস। নেওয়াজের ৭৪ বলে ৭৯ আর মিনহাসের ৫৮ বলে ৫৯ রানের ঝোড়ো ইনিংসে লড়াইয়ের ভিত পায় পাকিস্তান।
ষষ্ঠ উইকেটে দুজনে যোগ করেন ৭৮ রান। এরপর ফাহিম আশরাফকে (৩৯) সঙ্গে নিয়ে সপ্তম উইকেটে আরও ৭২ রান যোগ করেন মিনহাস। শেষ ১০ ওভারে স্বাগতিকেরা তোলে ৯১ রান। ইংল্যান্ডের ফিল্ডারদের বাজে ফিল্ডিং ও ৩টি ক্যাচ মিসের সুযোগ পাকিস্তান কাজে লাগায় পুরোদমে।
ইংল্যান্ডের হয়ে গাস অ্যাটকিনসন ম্যাচের প্রথম বলেই বিদায় করেন ফখর জামানকে। পরে সাইম আইয়ুবকে (৮) ফেরান সনি বেকার। মাঝপথে বাবর আজম (৩৪) ও সাদ বেগ (৩৫) খানিকটা ইনিংস সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত বেকার ৬৫ রানে ৩টি এবং অ্যাটকিনসন ৩৫ রানে ২ উইকেট শিকার করেন।
৩০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা দারুণ পেয়েছিল ইংলিশরা। টম ব্যান্টনের ৫৩ বলে ৫৭ আর বেন ডাকেটের ৪৫ রানে ভর করে ১ উইকেটে ১২০ রান তুলে ফেলেছিল সফরকারীরা। কিন্তু এরপরই শুরু আরাফাত মিনহাসের ঘূর্ণিজাদু! বাঁহাতি এই বোলারের স্পিনে মাত্র ৯৫ রান তুলতেই বাকি ৯টি উইকেট হারিয়ে ২১৫ রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড, খেলা গুটিয়ে যায় ৩৮.৪ ওভারে।
একে একে ব্যান্টন, হ্যারি ব্রুক (৫), জর্ডান কক্স (১৮), উইল জ্যাকস (১৯) ও জেমি ওভারটনকে (১) সাজঘরে ফেরান মিনহাস। ৪০ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং স্পেল উপহার দেন তিনি। শেষ ব্যাটসম্যানকে রানআউট করে ইংলিশদের অলআউট করার আনুষ্ঠানিকতাও সারের তিনি নিজেই। এটি তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ৫ উইকেট। মাঝপথে নাসিম শাহ তুলে নেন জো রুটের (৩৩) গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটি, আর বিপজ্জনক স্যাম কারেনকে (২৭) ফেরান হারিস রউফ।
আগামী বৃহস্পতিবার একই মাঠে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড।