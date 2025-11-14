শুবমান গিল
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে গিলের সামনে ৩ রেকর্ড

খেলা ডেস্ক

টেস্ট ক্রিকেটে সময়টা দারুণ কাটছে শুবমান গিলের। চলতি বছর ৮ টেস্টে তিনি করেছেন ৯৭৯ রান। সেঞ্চুরি করেছেন পাঁচটি। ছন্দে থাকা গিলের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বেশ কয়েকটি রেকর্ড গড়ার সুযোগ আছে। শুক্রবার কলকাতার ইডেন গার্ডেনে শুরু হচ্ছে সিরিজের প্রথম টেস্ট।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গত ২০ জুন লিডসে টেস্টে ভারতের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক গিলের। এখন পর্যন্ত অধিনায়ক হিসেবে ৭ টেস্টে ১৩ ইনিংসে করেছেন ৯৪৬ রান।

কলকাতায় প্রথম ইনিংসে যদি তিনি আরও ৫৪ রান করতে পারেন, তাহলে অধিনায়ক হিসেবে ভারতের হয়ে দ্রুততম এক হাজার রানের রেকর্ড গড়বেন গিল। এত দিন এই রেকর্ড ছিল কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারের দখলে, তিনি ১৫ ইনিংসে এই মাইলফলকে পৌঁছেছিলেন। মানে রেকর্ডটি ভাঙতে প্রথম টেস্টেই হাজার রানের ক্লাবে পৌঁছাতে হবে গিলের।

গিল সেঞ্চুরি করলে আরেকটি রেকর্ড গড়বেন। অধিনায়ক হিসেবে এক বছরে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডটি তাঁর হবে। ২০১৭ সালে কোহলি টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে এক বছরে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

গিলও এরই মধ্যে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছেন। চারটি অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে এবং একটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গত অক্টোবরে দিল্লি টেস্টে। কলকাতায় আরেকটি সেঞ্চুরি পেলে কোহলিকে ছাড়িয়ে যাবেন গিল। এই রেকর্ড গড়তে অবশ্য গিল এরপরও সুযোগ পাবেন।

এই বছরে গিল এরই মধ্যে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছেন

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে দুটি সেঞ্চুরি করলে আরও বড় তালিকায় নাম লেখাবেন গিল। তখন তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড। ভারতের হয়ে এক বছরে সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড টেন্ডুলকারের (৭টি, ২০১০ সালে)। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিন সেঞ্চুরি করলে গিল এই রেকর্ড ভাঙবেন।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রানে গিল সবার ওপরে। এখন পর্যন্ত ৩৯ ম্যাচে ২,৮৩৯ রান করেছেন তিনি। এ সিরিজে ১৬১ রান করতে পারলেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি হবেন প্রথম ভারতীয় ও বাবর আজমের পর তিন হাজার রান করা দ্বিতীয় এশিয়ান ব্যাটসম্যান।

