বিসিবির আয়োজন নিয়ে মুশফিক: বাস্তবায়ন যত দিন না হবে, এসব বৈঠক ফলপ্রসূ হবে না

অনুষ্ঠানমঞ্চে দাঁড়িয়েই জানালেন, কাল আসতে পারেননি বিসিবির সঙ্গে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের বৈঠক থাকায়। ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের ট্রায়ালে অতিথি হয়ে যাওয়া মুশফিকুর রহিম আনুষ্ঠানিকতা শেষে মুখোমুখি হলেন সাংবাদিকদের। সেখানেও প্রশ্নও হলো ওই বৈঠক নিয়েই। কাল রাজধানীর পাঁচ তারকা একটি হোটেলে ক্রিকেটারদের সঙ্গে ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ নামে সেই বৈঠকের আয়োজন করেছিল বিসিবি।
ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সবার আগে হাজির হয়েছিলেন জাতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটার মুশফিক। প্রায় আড়াই ঘণ্টার বৈঠকের পর বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম। তিনি জানান, ক্রিকেটাররা মন খুলে তাঁদের সমস্যার কথা বলেছেন।
কাল এ নিয়ে কোনো ক্রিকেটার কথা বলেননি। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিসিবির এই আয়োজনকে ‘ভালো উদ্যোগ’ বলেছেন মুশফিক। তবে মুশফিক এটাও বলেছেন, ‘বাস্তবায়ন যত দিন না হবে, এসব বৈঠক ফলপ্রসূ হবে না। আমরা তো ক্যারিয়ারের প্রায় শেষ দিকে, আশা করব, পরের প্রজন্মের জন্য এ রকম পরিবেশ যেন দিতে পারি, যাতে তাঁরা নিয়মিত সব জায়গায় গিয়ে খেলতে পারে। ও রকম মাঠ যেন করে দিয়ে যেতে পারি, অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি।’
এরপর বৈশ্বিক ক্রিকেটের সঙ্গে বাংলাদেশের পার্থক্যও সামনে নিয়ে আসেন জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ক, ‘বিশ্ব ক্রিকেট যত দূর এগিয়ে গেছে, বাংলাদেশ তাঁদের থেকে অনেক পিছিয়ে। এদিক থেকে যদি আমরা সেই সাপোর্টটা দিতে পারি, তাহলে আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট।’
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, কাল ক্রিকেটাররা সামনে এনেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের সুযোগ–সুবিধাকেও। বিশেষত উইকেটের সমস্যার কথা সামনে এনেছেন তাঁরা। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়াবে জাতীয় লিগ টি–টোয়েন্টি, এরপর জাতীয় লিগের চার দিনের আসরও হবে।
এই টুর্নামেন্টে খেলবেন কি না, জানতে চাইলে মুশফিক বলেছেন, ‘যদি কোনো দল নেয়, জাতীয় লিগে খেলার ইচ্ছে আছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সব দিক দিয়ে চেষ্টা করছি, এখন দেখা যাক।’