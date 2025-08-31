৬ বলে ৬ ছক্কা, ১২ বলে ১১—শেষ ২ ওভারে উঠল ৭১ রান

নাম সালমান নিঝার। বয়স ২৮। কেরালা ক্রিকেট লিগে কাল ক্যালিকট গ্লোবস্টারসের হয়ে এই ব্যাটসম্যান যা করেছেন, তাতে ভারতীয় ক্রিকেট হইচই পড়ে যাওয়ার কথা। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোরও চোখ কপালে উঠতে পারে, পেয়ে গেলাম নাকি নতুন রত্ন!
তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সালমান কাল আদানি ত্রিবান্দ্রম রয়্যালসের বিপক্ষে করেছেন ২৬ বলে ৮৬ রান। স্ট্রাইক রেট ৩৩০.৭৬। বলতে পারেন, আইপিএলে সুরেশ রায়নারই তো ২৫ বলে ৮৭ রানের ইনিংস আছে (২০১৪ সালে চেন্নাইয়ের হয়ে)। সালমানের ২৬ বলে ৮৬ রান এমন বিশেষ কী! কিন্তু আসল গল্প অন্য।
মিডিয়াম পেসার অভিজিৎ প্রবীণের করা ইনিংসের শেষ ওভারে সালমান ছয় বলে মেরেছেন ছয় ছক্কা। তবে ৩৬ নয়, ওভারটিতে মোট ৪০ রান উঠেছে। সালমানের ব্যাট থেকেই ৩৮ রান। ৬ ছক্কার বাইরে অভিজিৎ একটি করে ওয়াইড ও ‘নো’ বল করেন। ওই ‘নো’ বলে ব্যাট থেকে আসে দুই রানও। তাতেই গ্লোবস্টারসের সংগ্রহ ১৯ ওভারে ১৪৬/৬ থেকে একলাফে পৌঁছে যায় ২০ ওভারে ১৮৬/৬–তে।
সালমান ১৯তম ওভারেও ছয় ছক্কা মারার পথে ছিলেন। বাসিল থাম্পির করা ওভারটিতেই প্রথম ৫ বলেই মারেন ছক্কা সালমান। তবে আইপিএলে ২৫ ম্যাচ খেলা পেসার থাম্পির শেষ বলে আর বাউন্ডারি মারতে পারেননি, নিতে পারেন মাত্র ১ রান।
তবে সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে—ইনিংসের শেষ ১২টি বৈধ ডেলিভারির মধ্যে ১১টিতেই ছক্কা মেরেছেন সালমান।
নিজের খেলা প্রথম ১৩ বলে ১৭ রান করা সালমান পরের ১৩ বল থেকে নেন ৬৯ রান। শেষ দুই ওভারে তাঁর দল তোলে ৭১ রান। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত জিতেছে সালমানের গ্লোবস্টারসই। ত্রিবান্দ্রম ১৯.৩ ওভারে গুটিয়ে যায় ১৭৩ রানে।
চলতি বছরের শুরুর দিকে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস সালমানকে মাঝমৌসুম ট্রায়ালে ডেকেছিল। তবে সেটি কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। চেন্নাই দলে নেয় উর্বিল প্যাটেলকে। এবার ১২ বলে ১১ ছক্কার পর সালমানের দিকে নজর নিশ্চয়ই অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও দেবে।