চোটের কারণে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন পেসার নাভিন-উল-হক।
বিশ্বকাপের আগে বড় দুঃসংবাদ পেল আফগানিস্তান

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বড় এক ধাক্কা খেল আফগানিস্তান। চোটের কারণে ছিটকে গেছেন পেসার নাভিন-উল-হক। আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ তো বটেই, এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজেও তাঁকে পাচ্ছে না আফগানরা।

চলতি মাসের শেষের দিকে অস্ত্রোপচার করাতে হবে নাভিনকে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) এখনো তাঁর বদলি হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করেনি। তবে বিশ্বকাপের রিজার্ভ তালিকায় আগে থেকেই আছেন রহস্য স্পিনার এ এম গজনফর, ব্যাটসম্যান ইজাজ আহমদজাই ও পেসার জিয়াউর রহমান শরিফী।

গত কয়েকটা মাস মোটেও ভালো যাচ্ছে না নাভিনের। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শেষবার জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছিলেন তিনি। এরপর বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলে বেড়িয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ ২০ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) দেখা গেছে তাঁকে। কাঁধের চোটের কারণে ২০২৫ সালের এশিয়া কাপে খেলা হয়নি তাঁর। এরপর আইএল টি-টুয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসের হয়ে মাঠে ফিরলেও চোটের সেই ভূত যেন পিছু ছাড়ছে না। চোট ঠিক কতটা গুরুতর, তা বোর্ড খোলাসা না করলেও অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্তই বলে দিচ্ছে, নাভিনকে লম্বা সময়ের জন্য বিশ্রামে যেতে হচ্ছে।

‘ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট’ নাভিনের না থাকাটা আফগানদের জন্য দুশ্চিন্তার বড় কারণ হতে পারে

উপমহাদেশের উইকেটে নাভিনের অভাব ভালোই অনুভব করবে আফগানিস্তান। ভারতের মাঠ হোক কিংবা শ্রীলঙ্কা—স্লোয়ার, কাটার আর ইয়র্কারে নাভিন বেশ কার্যকর। বিশেষ করে তাঁর মতো একজন ‘ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট’ না থাকাটা আফগানদের জন্য দুশ্চিন্তার বড় কারণ হতে পারে।

তবে দুঃসংবাদের মধ্যে স্বস্তির খবরও আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার লিগ (এসএ ২০) মাঝপথে রেখেই জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করতে ফিরে আসছেন রশিদ খান। এমআই কেপটাউনের হয়ে খেলা রশিদ ফিরছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য। রশিদের জায়গায় কেপটাউন দলে নিয়েছে কাইরন পোলার্ডকে। শুধু রশিদ নন, পার্ল রয়্যালস ছেড়ে জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিচ্ছেন মুজিব-উর-রেহমানও।

