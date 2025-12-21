এমিরেটসের জার্সিতে সাকিব আল হাসান
ক্রিকেট

আইএল টি-টোয়েন্টি

৪-০-১৪-২, বল হাতে দুর্দান্ত সাকিব

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

এবারই প্রথমবার আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলছেন সাকিব আল হাসান। এমআই এমিরেটসের হয়ে প্রথম দুই ম্যাচে মোটেই ভালো করতে পারেননি সাকিব। ব্যাট হাতে এক ম্যাচে ১২ বলে ১৬ রান করার পর তাঁকে উঠিয়ে নেয় এমিরেটস। আর প্রথম দুই ম্যাচেই ২ ওভার করে বোলিং করে ২৭ ও ২০ রান দিয়েছিলেন।

সেই সাকিব নিজেকে খুঁজে পেলেন তৃতীয় ম্যাচে। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে স্টেডিয়ামে আজ ডেজার্ড ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন সাকিব। সাকিবের করা ২৪ বলে একটি চার-ছক্কাও হয়নি। ২৪ বলের অর্ধেকই ডট ছিল।

সপ্তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন সাকিব। ওভারের শেষ বলটায় পাকিস্তানি তারকা স্টাম্পড করে আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম উইকেট পেয়ে যান সাকিব। ওই ওভারে ৫ রান দেওয়া সাকিব দ্বিতীয় উইকেট পেয়ে যান পরের ওভারেই।

এবরাই প্রথম আইএল টি–টোয়েন্টিতে খেলছেন সাকিব আল হাসান

ইনিংসের নবম ওভারে ইংলিশ অলরাউন্ডার স্যাম কারেন ফিরতি ক্যাচ তোলেন। সাকিব সামনে ঝাঁপিয়ে ক্যাচটি নিয়েছেন। ওই ওভারে ৩ রান দেওয়া সাকিব ১১তম ওভারেও দেন ৩ রান। ১৫তম ওভারে নিজের শেষ ওভারেও ৩ রান দেন সাকিব।

সাকিবের এমন কিপটে বোলিংয়ের মুখে ভাইপার্স ৭ উইকেট হারিয়ে করতে পারে ১২৪ রান। এই প্রতিবেদন লেখার সময় রান তাড়ায় ৮ ওভারে ৪ উইকেটে ৫৪ রান তুলেছে এমিরেটস। সাকিব ব্যাটিংয়ে নেমে অপরাজিত আছেন ১ রানে।

