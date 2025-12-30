আবারও বিশ্বকাপের আগে চোটে পড়লেন আফ্রিদি

বিগ ব্যাশে গতির ঝড় তুলবেন কী, উল্টো চোটে পড়ে ছিটকে যেতে হলো শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। হাঁটুর পুরোনো চোট আবারও বাগড়া দিয়েছে তাঁর ক্যারিয়ারে। ব্রিসবেন হিটের হয়ে বিগ ব্যাশের বাকি ম্যাচগুলোতে আর দেখা যাবে না তাঁকে।
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মেগা ইভেন্টের ঠিক আগমুহূর্তে আফ্রিদির এই চোট পাকিস্তান দলকেও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এরই মধ্যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তাঁকে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে।
২৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় হাঁটুতে চোট পান আফ্রিদি। ব্রিসবেন হিট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দলের পরবর্তী ম্যাচের আগে আফ্রিদির চোট নতুন করে পরীক্ষা করা হবে। এরপরই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
হতাশ আফ্রিদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশে লিখেছেন, ‘ব্রিসবেন হিট দল ও সমর্থকদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এই চোটের কারণে পিসিবি আমাকে পুনর্বাসনের জন্য দেশে ফিরে যেতে বলেছে। আশা করি খুব দ্রুতই মাঠে ফিরতে পারব।’
আফ্রিদির হাঁটুর চোট নতুন কিছু নয়। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে তো হাঁটুর চোটের কারণেই নিজের বোলিং স্পেলই শেষ করতে পারেননি তিনি। সেই বছর বিশ্বকাপ হয়েছিল অক্টোবর নভেম্বরে। এর আগে জুলাইয়ে চোটে পড়ে তিন মাস মাঠের বাইরে থেকে বিশ্বকাপে ফিরেছিলেন, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। এবারও বিশ্বকাপের ঠিক আগে সেই একই চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি দেখছে ক্রিকেট বিশ্ব।
প্রথমবারের মতো বিগ ব্যাশ খেলতে এসে আফ্রিদির অভিজ্ঞতাও খুব একটা সুখকর হলো না। ৪ ম্যাচ খেলে উইকেট পেয়েছেন মোটে দুটি। আর রান দেওয়ার ক্ষেত্রে তো ছিলেন রীতিমতো দরাজ দিল—ওভারপ্রতি ১১.১০!
বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের প্রধান বোলিং অস্ত্র কি তবে ধার হারিয়ে ফেলছেন, নাকি চোট কাটিয়ে আরও ভয়ানক হয়ে ফিরবেন? উত্তরটা সময়ই দেবে।