আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে কি বড় পরিবর্তন আসছে

লিটন দাস খেলবেন কি খেলবেন না—এশিয়া কাপে বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচের আগে এই প্রশ্নটি ঘুরেফিরে এসেছে। আজ শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে অবশ্য এই প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।
লিটন চোটের কারণে আগেই দেশে ফিরেছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী। জাকেরের নেতৃত্বে আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশ কেমন হতে পারে?
এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠার ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে তানজিদ হাসানকে একাদশের বাইরে রেখেছিল বাংলাদেশ। ওপেন করেছিলেন পারভেজ হোসেন ও সাইফ হাসান। এশিয়া কাপে দারুণ ব্যাট করায় সাইফের একাদশে থাকা মোটামুটি নিশ্চিতই। তবে তাঁর সঙ্গে তানজিদ নাকি পারভেজ ওপেন করবেন, সেটি একটি প্রশ্ন।
তবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ একাদশে ফিরতে পারেন তানজিদ। এশিয়া কাপে আফগানদের বিপক্ষে ফিফটি করেছিলেন বাঁহাতি এই ওপেনার। তেমন কিছু দেখা গেলে পারভেজ ব্যাটিং করবেন তিনে। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে তিনে খেলেন তাওহিদ হৃদয়, চারে মেহেদী হাসান, পাঁচে নুরুল হাসান।
এই ব্যাটিং অর্ডার বেশ সমালোচিতও হয়েছিল। হৃদয়কে তাই দেখা যেতে পারে চারে। পাঁচে নামতে পারেন জাকের, ছয়ে শামীম হোসেন। উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান নুরুল বাদ পড়তে পারেন দল থেকে।
অফ স্পিনার মেহেদী হাসানের জায়গায় আজ একাদশে দেখা যেতে পারেন নাসুম আহমেদকে। বাঁহাতি এই স্পিনার লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতে পারেন। লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন তো আছেনই।
পেস বোলিংয়ে মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে থাকবেন তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান। তবে এশিয়া কাপ কয়েকদিন আগেই শেষ হওয়ায় পেসারদের একটু বিশ্রাম দিতে পারে দল। সে ক্ষেত্রে সবার আগে নামটা আসবে মোস্তাফিজের। কারণ, এশিয়া কাপে সব ম্যাচ খেলেছেন। জয়ের ধারায় ফিরতে অবশ্য সেরা পেস বোলিং আক্রমণ নিয়েও মাঠে নামতে পারে বাংলাদেশ।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ২০২২ এশিয়া কাপে শারজাতে একটি ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। সে ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে ৭ উইকেটে। সব মিলিয়ে এই মাঠে বাংলাদেশ ৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে। হেরেছে ৫টিতেই, একমাত্র জয় আরব আমিরাতের বিপক্ষে। আজ রেকর্ডটা নিশ্চয়ই ভালো করতে চাইবে বাংলাদেশ। শারজায় সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশতানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, জাকের আলী (অধিনায়ক), নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান।