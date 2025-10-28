বিশ্ব রেকর্ড গড়তে বাবরের চাই ৯ রান

প্রায় এক বছর পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আজ মাঠে নামবেন বাবর আজম। পাকিস্তানের হয়ে তিনি সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে।
সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ রাওয়ালপিন্ডিতে বাবরের প্রত্যাবর্তনের ম্যাচেও প্রতিপক্ষ সেই দক্ষিণ আফ্রিকাই। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়।
পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক দেশের হয়ে এই সংস্করণে তাঁর ফেরার ম্যাচটি রাঙাতে পারেন বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। মাত্র ৯ রান করলেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক হবেন বাবর। ভাঙবেন রোহিত শর্মার রেকর্ড।
ভারতের সাবেক অধিনায়ক রোহিত ১৫১ ইনিংসে রান করেছেন ৪২৩১। বাবরের রান ৪২২৩। রোহিতের চেয়ে অবশ্য ৩০ ইনিংস কম খেলেছেন বাবর (১২১ ইনিংস)। আজ রেকর্ডটি গড়তে পারলে রোহিতের তুলনায় ২৯ ইনিংস কম খেলেই তাঁকে ছাড়িয়ে যাবেন বাবর।
রোহিতের চেয়ে বাবরের গড়ও বেশ ভালো। ভারতীয় ওপেনারের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটিং গড় ৩২.০৫, বাবরের প্রায় ৪০ ছুঁই ছুঁই—৩৯.৮৩। স্ট্রাইক রেটে আবার রোহিত অনেক এগিয়ে। রোহিতের স্ট্রাইক রেট ১৪০.৮৯, বাবরের ১২৯.২২।
সেঞ্চুরিও বাবরের চেয়ে রোহিতের বেশি। রোহিতের ৫টি সেঞ্চুরির বিপরীতে বাবরের সেঞ্চুরি ৩টি। তবে পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংসে রোহিতের চেয়ে এগিয়ে বাবর। রোহিতের ৫টি সেঞ্চুরির সঙ্গে ফিফটি ৩২টি, বাবরের ৩টি সেঞ্চুরি ও ৩৬টি ফিফটি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি সর্বোচ্চ রান করা ব্যাটসম্যানদের এ তালিকায় তৃতীয় বিরাট কোহলি। ১১৭ ইনিংসে কোহলির রানসংখ্যা ৪১৮৮। কোহলির ব্যাটিং গড় শীর্ষ পাঁচে থাকা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি—৪৮.৬৯। স্ট্রাইক রেট ১৩৭.০৪।
আজ বাবর সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটি গড়তে পারলে তাঁর দখলে রেকর্ডটি অনেক দিন থাকতে পারে। কারণ, বাবর ছাড়া ৪ হাজার রান করা বাকি দুজন রোহিত ও কোহলি টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন।
শীর্ষ পাঁচে থাকা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট জস বাটলারের। ১৪৮.৯৭ স্ট্রাইক রেটে ৩৮৬৯ রান করে এ তালিকার চারে বাটলার। পঞ্চম আয়ারল্যান্ডের ওপেনার পল স্টার্লিংয়ের রান ৩৭১০। কোহলি, বাটলার ও স্টার্লিংয়ের সেঞ্চুরি একটি করে।