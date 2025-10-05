‘রাতের ভোটকেও হার মানিয়ে ফেলেছে’ বলে বিসিবির নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন রেদুয়ান

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন বর্জনে যোগ হয়েছে আরও একটি নাম। আজ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর হিসেবে ঢাকা বিভাগের পরিচালক পদপ্রার্থী আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ান।
১ অক্টোবর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন থাকলেও এরপর এ নিয়ে চারজন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলেন। রেদুয়ানের আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন ক্যাটাগরি-২–এ লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের কাউন্সিলর লুতফর রহমান ও কাঁঠালবাগান গ্রিনক্রিসেন্টের মেজর ইমরোজ এবং রাজশাহী বিভাগের পরিচালক প্রার্থী হাসিবুল আলম। তবে নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় আগামীকালের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনের ব্যালট পেপারে তাঁদের নাম থাকবে।
আজ বিকেলে বিসিবি কার্যালয়ের সামনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের ‘রাতের ভোট’কেও হার মানিয়েছে এবারের বিসিবি নির্বাচন। তিনি বলেন, ‘রাতের ভোট তো...তবু তো ওরা ব্যালট বাক্স ভরেছে, সেটা আলাদা জিনিস। এরা তো সুকৌশলে এমন কাজ করছে, সেটা (রাতের) ব্যালট বাক্সকেও হার মানিয়ে ফেলছে।’
ঢাকা বিভাগ থেকে পরিচালক হওয়ার দৌড়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীন। রেদুয়ান সরে দাঁড়ানোয় আমিনুল ও নাজমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেলেন। যদিও ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে আমিনুলের ও ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে নাজমূলের কাউন্সিলর হওয়া নিয়ে আপত্তি আছে রেদুয়ানের। তাঁর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট এলাকায় ক্রিকেটীয় কোনো কার্যক্রমে না থেকেও শেষ মুহূর্তে বিসিবি নির্বাচনের জন্যই অ্যাডহক কমিটির সদস্য হয়েছেন এই দুজন।
নির্বাচনে ই–ব্যালটে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলে রেদুয়ান বলেছেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বহুবার দেখা করতে চেয়েছি, আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আমি দরখাস্তও দিতে চেয়েছিলাম যে, ই-ব্যালট ও পোস্টাল ব্যালট শুধু তাঁদেরকেই দেবেন, যাঁরা দেশের বাইরে অথবা হাসপাতালে রোগী হিসেবে আছেন। যাঁরা সুস্থ, যাঁরা ঘুরেফিরে খাচ্ছেন, যাঁরা কাউন্সিলর হয়েছেন, যাঁরা হোটেলে বসে আমোদ-ফুর্তি করছেন, তাঁরা কেন ই-ব্যালটে ভোট দেবেন?’