ক্যাম্ফারদের ব্যাটিং থেকে কী শিখল বাংলাদেশ

শেষ দিনে ব্যাটিংয়ে নামার সময় আয়ারল্যান্ডের হাতে ছিল মাত্র ৪ উইকেট। বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল ওদের দ্রুত অলআউট করে জয় তুলে নেওয়া। কিন্তু কার্টিস ক্যাম্ফারের মাথায় বোধ হয় অন্য স্ক্রিপ্ট চলছিল। কখনো গ্যাবিন হোয়ে, কখনো জর্ডান নেইলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খেলে গেলেন দারুণ ধৈর্য নিয়ে। বাংলাদেশের জয়ের অপেক্ষা তাই একটু লম্বাই হলো।
শেষ ৪ উইকেট তুলতে বাংলাদেশের লেগেছে প্রায় চার ঘণ্টা। অষ্টম উইকেটে নেইলের সঙ্গে ৮৫ বলে ৪৮ আর নবম উইকেটে হোয়ের সঙ্গে ১৯১ বলে ৫৪ রান তুলে ক্যাম্ফার তৈরি করেছিলেন বেশ চাপই। তাঁদের সেই লড়াই বাংলাদেশের ড্রেসিংরুমে একটু দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল কি না, কে জানে!
ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন জানালেন, এই লড়াইয়ের মধ্যেও শেখার জায়গাটা আছে, ‘শেখার তো শেষ নেই। আমার মনে হয় যেভাবে কার্টিস ক্যাম্ফার ব্যাটিং করেছে, এতগুলো বল ফেস করেছে, এই জিনিসগুলো থেকেই বোঝা যায়, কতটুকু ডেডিকেটেড হয়ে, কতটুকু কমিটমেন্ট নিয়ে ব্যাটিং করেছে তারা।’
পরে নাজমুল মনে করিয়ে দিলেন, প্রয়োজন হলে বাংলাদেশও পারে এমন ব্যাটিং করতে, ‘আমরাও অতীতে এমন করেছি। এই সিরিজেও বেশ কিছু ইনিংস ছিল, যেখানে আমরা চ্যালেঞ্জটা ভালোভাবে গ্রহণ করেছি। আগামী দিনে যদি এ রকম পরিস্থিতি আসে, দলের জন্য সে রকম ইনটেনশন নিয়ে ব্যাটিং করাই আমার প্রত্যাশা। অতীতে যা করেছি, ভবিষ্যতেও যেন তা করতে পারি।’
অষ্টম উইকেটে হোয়ে-ক্যাম্ফারের ওই জুটি ভাঙার পর ম্যাচ জিততে আর একটি বলই লেগেছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ জিতেছে ২১৭ রানে। তবে ম্যাচ যে পঞ্চম দিন পর্যন্ত যাবে, সেটা নাজমুল মনে করেননি। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মিরপুরের উইকেটটিকে তিনি বললেন যথেষ্ট ‘ভালো’।
সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্বও দিতে ভুললেন না, ‘এটাই তো টেস্ট ক্রিকেটের সৌন্দর্য। আমার মনে হয়, ছোট দল বা বড় দল বলে কিছু নেই। ওরা খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছে, এটা মানতেই হবে। পঞ্চম দিনের এ রকম উইকেটে এসে যেভাবে ওরা আমাদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি আমাদের বোলাররা যে ধৈর্য নিয়ে বল করেছে, সেটাও প্রশংসার যোগ্য।’