বাংলাদেশ কেন ভারতের বাইরে খেলতে পারবে না, কোনো ব্যাখ্যা আছে—জিজ্ঞাসা গিলেস্পির

ভারত পারলে বাংলাদেশ কেন নয়—টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার জেসন গিলেস্পি।
ভারতে বাংলাদেশিদের নিরাপত্তাশঙ্কা থাকায় ভেন্যু বদলে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু আইসিসি তা আমলে না নিয়ে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে। শনিবার আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর পর সংস্থাটির দ্বিমুখী নীতি নিয়ে সমালোচনা করছেন অনেকে।
২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে পাকিস্তানে যেতে রাজি হয়নি ভারত। পরে আইসিসি তাদের দাবি মেনে ভারতের সব ম্যাচ দুবাইয়ে আয়োজন করে।
অংশগ্রহণকারী অন্য সব দল পাকিস্তানে গেলেও ভারতের সঙ্গে খেলার জন্য তাদের দুবাইয়ে যেতে হয়েছিল। এবার বাংলাদেশের ভেন্যু স্থানান্তরের দাবি না মানার পর প্রসঙ্গটি সামনে এনেছেন গিলেস্পি।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৬৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এই পেসার এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ কেন ভারতের বাইরে খেলতে পারবে না, আইসিসি কি কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে? আমার যত দূর মনে পড়ে, ভারত পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ খেলতে রাজি হয়নি এবং তাদের সেই ম্যাচগুলো পাকিস্তানের বাইরে খেলতে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এখন বিষয়টি কীভাবে যুক্তিযুক্ত হয়?’
পোস্টটি অবশ্য পরে মুছে দিয়েছেন গিলেস্পি। তবে এর স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই শেয়ার করছেন।
সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা ক্রিকেটার জন্টি রোডসও বাংলাদেশের বিশ্বকাপ না খেলা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। গতকাল ভারতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ–সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘আমরা সব সময় ভাবি খেলাধুলা থেকে রাজনীতি আলাদা রাখব, কিন্তু দুঃখজনকভাবে রাজনীতি আর খেলাধুলাকে পুরোপুরি আলাদা করা যায় না।’
ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হুমকির মুখে ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দেশটিতে বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়।
এর আগে গত ২০ ডিসেম্বর দিল্লির কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে গিয়ে ‘অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র সেনার’ বিক্ষোভ ও হাইকমিশনারকে হুমকি এবং কাছাকাছি সময়ে ভারতের একাধিক রাজ্যে বাংলাদেশি সন্দেহে ভারতীয় নাগরিকদের পিটিয়ে হত্যার ঘটনা দেশটিতে বাংলাদেশিদের নিরাপত্তাশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।
যার পরিপ্রেক্ষিতে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের খেলোয়াড়, দর্শক ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তাশঙ্কায় ভারত থেকে ম্যাচ সরিয়ে নিতে বলেছিল বিসিবি, তবে তা ‘বিশ্বাসযোগ্য ও যাচাইযোগ্য হুমকি নয়’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি।